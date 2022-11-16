Россияне начали возвращаться к накоплениям

Россияне начали возвращаться к накоплениямОни кладут средства на накопительные счета либо оформляют более длинные депозиты
В октябре россияне активнее открывали новые долгосрочные вклады, говорят банкиры. Уже в ноябре динамика привлечения средств вернулась к стандартным сезонным показателям, и к концу года ожидают дальнейшего роста
Граждане постепенно начинают возвращать деньги на банковские вклады после сентябрьского оттока – о стабилизации ситуации в октябре – ноябре «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка (МКБ), «Почта банка», банков «Уралсиб», Дом.РФ и «Хоум кредит».
Спрос на классические рублевые сбережения в ВТБ увеличился во всех сегментах вкладчиков, отмечает его представитель: за октябрь клиенты банка открыли почти 300 000 вкладов на сумму более 320 млрд руб. ВТБ рассчитывает, что его рублевый портфель пассивов на конец года составит 4,3 трлн руб., увеличившись на 18% с начала года. В Совкомбанке также видят приток средств на розничные депозиты в октябре – ноябре: по состоянию на 13 ноября прирост превысил 3,7 млрд руб.