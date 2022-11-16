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Россияне начали возвращаться к накоплениям

Они кладут средства на накопительные счета либо оформляют более длинные депозиты
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

В октябре россияне активнее открывали новые долгосрочные вклады, говорят банкиры. Уже в ноябре динамика привлечения средств вернулась к стандартным сезонным показателям, и к концу года ожидают дальнейшего роста

Граждане постепенно начинают возвращать деньги на банковские вклады после сентябрьского оттока – о стабилизации ситуации в октябре – ноябре «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка (МКБ), «Почта банка», банков «Уралсиб», Дом.РФ и «Хоум кредит».

Спрос на классические рублевые сбережения в ВТБ увеличился во всех сегментах вкладчиков, отмечает его представитель: за октябрь клиенты банка открыли почти 300 000 вкладов на сумму более 320 млрд руб. ВТБ рассчитывает, что его рублевый портфель пассивов на конец года составит 4,3 трлн руб., увеличившись на 18% с начала года. В Совкомбанке также видят приток средств на розничные депозиты в октябре – ноябре: по состоянию на 13 ноября прирост превысил 3,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных