Россияне начали возвращаться к накоплениям

Спрос на классические рублевые сбережения в ВТБ увеличился во всех сегментах вкладчиков, отмечает его представитель: за октябрь клиенты банка открыли почти 300 000 вкладов на сумму более 320 млрд руб. ВТБ рассчитывает, что его рублевый портфель пассивов на конец года составит 4,3 трлн руб., увеличившись на 18% с начала года. В Совкомбанке также видят приток средств на розничные депозиты в октябре – ноябре: по состоянию на 13 ноября прирост превысил 3,7 млрд руб.