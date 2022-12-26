Газета
Технологии

Apple отказалась адаптировать телефоны под российские сети связи

Ведомости

Apple отказалась адаптировать для российских операторов функции передачи голоса по сети LTE и при звонках по Wi-Fi для телефонов линейки iPhone 14, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей профильного форума 4PDA.

Как отметили опрошенные изданием операторы сотовой связи, причина проблем — в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple. Так пояснили в пресс-службе «Вымпелкома» («Билайн»). Отсутствие настроек при этом сказалось на режиме модема в iPhone 14: раздать интернет на другие устройства теперь возможно только при выставлении параметров вручную, отмечено в сообщении.

В Tele2 отметили, что функции включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но «с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось». В «Мегафоне» подтвердили ограничения работы VoWiFi. В компании уточнили, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion, «поэтому это ограничение существенно не влияет на пользовательский опыт».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах превышает 60%, в регионах доля меньше, так как люди «реже меняют телефоны». На VoWiFi, по его словам, приходится «существенно меньшая доля», но в регионах эта услуга используется активней.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.

В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных