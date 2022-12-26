Apple отказалась адаптировать телефоны под российские сети связи

В Tele2 отметили, что функции включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но «с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось». В «Мегафоне» подтвердили ограничения работы VoWiFi. В компании уточнили, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion, «поэтому это ограничение существенно не влияет на пользовательский опыт».