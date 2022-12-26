Apple отказалась адаптировать телефоны под российские сети связи
Apple отказалась адаптировать для российских операторов функции передачи голоса по сети LTE и при звонках по Wi-Fi для телефонов линейки iPhone 14, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей профильного форума 4PDA.
Как отметили опрошенные изданием операторы сотовой связи, причина проблем — в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple. Так пояснили в пресс-службе «Вымпелкома» («Билайн»). Отсутствие настроек при этом сказалось на режиме модема в iPhone 14: раздать интернет на другие устройства теперь возможно только при выставлении параметров вручную, отмечено в сообщении.
В Tele2 отметили, что функции включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но «с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось». В «Мегафоне» подтвердили ограничения работы VoWiFi. В компании уточнили, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion, «поэтому это ограничение существенно не влияет на пользовательский опыт».
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах превышает 60%, в регионах доля меньше, так как люди «реже меняют телефоны». На VoWiFi, по его словам, приходится «существенно меньшая доля», но в регионах эта услуга используется активней.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.
В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).