«Аэрофлот» сообщил о возобновлении доступа к кино и музыке на борту Airbus A320
Доступ к стриминговой системе развлечений в самолетах «Аэрофлота» Airbus А320СЕО, приостановленный 1 декабря из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, возобновлен, сообщил Telegram-канал авиаперевозчика.
«Мы возобновили подключение к стриминговой системе развлечений на борту лайнеров А320СЕО (на персональных гаджетах через локальное Wi-Fi-соединение)», – говорится в сообщении.
Доступ к этому сервису был также приостановлен на боту самолетов Airbus 321 и Boeing 737, необходимое программное обеспечение там «на очереди». В авиакомпании добавили, что доступ к стационарной системе развлечений в ряде самолетов сохранился.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Аналогичные ограничения вводились и со стороны США.
Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что в самолетном парке группы числится 357 лайнеров, 13 из них арестованы за рубежом из-за санкций. Глава компании рассказал, что большинство самолетов были заблокированы во время технического обслуживания и международных рейсов. Он добавил, что у 89 воздушных судов компании уже нет двойной регистрации. У авиаперевозчика есть возможность увеличить их число, в настоящее время компания занимается этим вопросом.