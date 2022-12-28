«Аэрофлот» сообщил о возобновлении доступа к кино и музыке на борту Airbus A320

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что в самолетном парке группы числится 357 лайнеров, 13 из них арестованы за рубежом из-за санкций. Глава компании рассказал, что большинство самолетов были заблокированы во время технического обслуживания и международных рейсов. Он добавил, что у 89 воздушных судов компании уже нет двойной регистрации. У авиаперевозчика есть возможность увеличить их число, в настоящее время компания занимается этим вопросом.