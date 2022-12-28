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«Аэрофлот» сообщил о возобновлении доступа к кино и музыке на борту Airbus A320

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Доступ к стриминговой системе развлечений в самолетах «Аэрофлота» Airbus А320СЕО, приостановленный 1 декабря из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, возобновлен, сообщил Telegram-канал авиаперевозчика.

«Мы возобновили подключение к стриминговой системе развлечений на борту лайнеров А320СЕО (на персональных гаджетах через локальное Wi-Fi-соединение)», – говорится в сообщении.

Доступ к этому сервису был также приостановлен на боту самолетов Airbus 321 и Boeing 737, необходимое программное обеспечение там «на очереди». В авиакомпании добавили, что доступ к стационарной системе развлечений в ряде самолетов сохранился.

С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Аналогичные ограничения вводились и со стороны США.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что в самолетном парке группы числится 357 лайнеров, 13 из них арестованы за рубежом из-за санкций. Глава компании рассказал, что большинство самолетов были заблокированы во время технического обслуживания и международных рейсов. Он добавил, что у 89 воздушных судов компании уже нет двойной регистрации. У авиаперевозчика есть возможность увеличить их число, в настоящее время компания занимается этим вопросом.

Ранее по теме: «Аэрофлот» вернул часть авансов за поставки самолетов Airbus
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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