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НАМИ передаст бывшие активы Nissan в России «АвтоВАЗу»

Ведомости

Активы Nissan, которые компания продала подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), перейдут российскому концерну «АвтоВАЗ», процесс находится на завершающей стадии. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«Вы знаете, что недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ. НАМИ, в свою очередь, эти акции передает “АвтоВАЗу” для последующего запуска производства автомобилей Lada, в кооперации с иностранными производителями, на площадке в Санкт-Петербурге», — сказал он.

О каких именно иностранных производителях идет речь, не уточняется. Мантуров добавил, что сейчас процесс по достижению договоренностей находится на завершающей стадии.

Вице-премьер также выразил надежду, что в 2023 г. тренды в автопроме будут обозначены четко. Он допустил, что некоторые компании примут окончательное решение об уходе из России, а другие — останутся, вернутся или передадут свои активы.

О том, что бывший завод Nissan перейдет под управление «АвтоВАЗа», Мантуров сообщил 9 декабря. Он уточнил, что предприятие возобновит производство в 2023 г.

21 декабря гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут производить автомобили Lada. По его словам, они будут «современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности».

11 октября Минпромторг сообщил о передаче НАМИ 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ». В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.

Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Как писали «Ведомости», Nissan продала свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных