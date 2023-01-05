Цена на нефть Urals снизилась в декабре почти на четверть
Средняя цена на нефть российского сорта Urals в декабре упала на 24% по сравнению с ноябрем и на 30,5% – по сравнению с декабрем 2021 г., следует из данных, опубликованных на сайте Минфина России.
«Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 г. сложилась в размере $50,47/барр., что в 1,44 раз ниже, чем в декабре 2021 г. ($72,71/барр.)», – говорится в сообщении.
Средняя цена Urals в ноябре составила $66,47/барр., сообщал ранее Минфин.
Таким образом, в декабре цена на Urals опустилась ниже ценового потолка в $60/барр., который начал действовать 5 декабря 2022 г. по предложению стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), к которому присоединились страны ЕС, другие государства Европы и Австралия.
Сейчас потолок установлен на уровне $60/барр., затем же он будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. С 5 февраля 2023 г. вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, но его уровень пока не установлен.
При этом средняя цена на Urals в январе-декабре 2022 г. ($76,09/барр.) оказалась на 10,3% выше, чем в 2021 г. ($69/барр.).
Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что эталонная Brent сейчас торгуется на уровне $80/барр., а Urals продается с дисконтом к ней. По его словам, сейчас дисконт несколько вырос на фоне неопределенности. «Я уверен, что сейчас стабилизация [дисконта] произойдет», — подчеркнул он. По мнению вице-премьера, волатильность цен на Brent в 2023 г. сохранится и цены будут колебаться в пределах $70-100/барр. При этом вице-премьер допустил локальные всплески нефтяных котировок из-за дефицита сырья, созданного нерыночными факторами.
После начала СВО и усиления антироссийских санкций нефтяникам из России пришлось перенаправлять поставки нефти из Европы в Азию и продавать топливо с дисконтом. На максимумах он приближался к $35/барр., к началу осени снизился до $20-25/барр., а в ноябре — декабре вырос до $25-30.