Цена на нефть Urals снизилась в декабре почти на четверть

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что эталонная Brent сейчас торгуется на уровне $80/барр., а Urals продается с дисконтом к ней. По его словам, сейчас дисконт несколько вырос на фоне неопределенности. «Я уверен, что сейчас стабилизация [дисконта] произойдет», — подчеркнул он. По мнению вице-премьера, волатильность цен на Brent в 2023 г. сохранится и цены будут колебаться в пределах $70-100/барр. При этом вице-премьер допустил локальные всплески нефтяных котировок из-за дефицита сырья, созданного нерыночными факторами.