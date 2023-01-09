Газета
Финансы

Бывший зампред ЦБ Михаил Алексеев возглавил банк «Открытие»

Ведомости

Бывший заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев назначен на должность президента — председателя правления банка «Открытие», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Алексеев приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 г.

«Решением наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента - председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев. Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

На этом посту Алексеев сменил Михаила Задорнова, который покинул банк спустя пять лет работы.

Михаил Алексеев ранее руководил «Юникредит банк». С 2020 по 2022 г. занимал должность заместителя председателя Банка России, а также входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие».

29 декабря 2022 г. банк «Открытие» сообщил об изменениях в руководстве с 1 января 2023 г. В заявлении банка было сказано, что 31 декабря 2022 г. правление кредитной организации покинут Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева».

В конце декабря Банк России закрыл сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. Уточнялось, что из этих средств ВТБ внесет 233,1 млрд руб. денежными средствами, а 106,9 млрд руб. — в виде ОФЗ.

«ФК Открытие» на 100% принадлежал ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2019 г. ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка и уже в 2021 г. начал предпродажную подготовку.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных