Бывший зампред ЦБ Михаил Алексеев возглавил банк «Открытие»
«Решением наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента - председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев. Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.
На этом посту Алексеев сменил Михаила Задорнова, который покинул банк спустя пять лет работы.
Михаил Алексеев ранее руководил «Юникредит банк». С 2020 по 2022 г. занимал должность заместителя председателя Банка России, а также входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие».
29 декабря 2022 г. банк «Открытие» сообщил об изменениях в руководстве с 1 января 2023 г. В заявлении банка было сказано, что 31 декабря 2022 г. правление кредитной организации покинут Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева».
«ФК Открытие» на 100% принадлежал ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2019 г. ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка и уже в 2021 г. начал предпродажную подготовку.