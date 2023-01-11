У «Почты России» сменился гендиректор
Михаил Волков вступил в должность генерального директора «Почты России» вместо Максима Акимова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Михаил Волков назначен на пост генерального директора "Почты России". Соответствующее решение принял совет директоров компании», — сказано в сообщении.
О том, что Волков сменит Акимова на посту гендиректора, официально стало известно 1 декабря 2022 г. Тогда правительство направило директиву в наблюдательный совет «Почты России» о назначении Волкова на должность, после чего в совете директоров компании проголосовали за снятие с должности Акимова и поддержали назначение Волкова.
Акимов руководил «Почтой России» с 2020 г. До этого, будучи вице-премьером с 2018 по 2020 г., он курировал в правительстве связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика». В 2019 г. он вошел в состав совета директоров «Почты России».
Волков до этого уже работал в «Почте России»: с 2017 г. он занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению, а в 2019 г. стал заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле. Сейчас он также занимает пост главы «Национальной лотереи» (бренд «Спортивные лотереи», 48,4% которого принадлежит ВТБ).