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Бизнес

У «Почты России» сменился гендиректор

Ведомости

Михаил Волков вступил в должность генерального директора «Почты России» вместо Максима Акимова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Михаил Волков назначен на пост генерального директора "Почты России". Соответствующее решение принял совет директоров компании», — сказано в сообщении.

О том, что Волков сменит Акимова на посту гендиректора, официально стало известно 1 декабря 2022 г. Тогда правительство направило директиву в наблюдательный совет «Почты России» о назначении Волкова на должность, после чего в совете директоров компании проголосовали за снятие с должности Акимова и поддержали назначение Волкова.

По информации РБК, Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам». Как писал «Коммерсантъ», он может перейти в ВТБ на должность старшего вице-президента.

Акимов руководил «Почтой России» с 2020 г. До этого, будучи вице-премьером с 2018 по 2020 г., он курировал в правительстве связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика». В 2019 г. он вошел в состав совета директоров «Почты России».

Волков до этого уже работал в «Почте России»: с 2017 г. он занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению, а в 2019 г. стал заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле. Сейчас он также занимает пост главы «Национальной лотереи» (бренд «Спортивные лотереи», 48,4% которого принадлежит ВТБ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных