У «Почты России» сменился гендиректор

Волков до этого уже работал в «Почте России»: с 2017 г. он занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению, а в 2019 г. стал заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле. Сейчас он также занимает пост главы «Национальной лотереи» (бренд «Спортивные лотереи», 48,4% которого принадлежит ВТБ).