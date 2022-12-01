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Правительство направило в «Почту России» директиву о назначении Волкова гендиректором

Ведомости

Правительство РФ направило директиву в наблюдательный совет «Почты России» о назначении на должность гендиректора компании Михаила Волкова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Директива подписана руководителем аппарата правительства – вице-премьером Дмитрием Григоренко», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что теперь в совете директоров «Почты России» должны проголосовать за снятие с должности гендиректора Максима Акимова и поддержать назначение на этот пост Михаила Волкова.

Ранее сегодня РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что правительство согласовало кандидатуру Волкова в качестве нового главы «Почты России». По данным «Коммерсанта», Акимов может перейти в ВТБ на должность старшего вице-президента.

Позже председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подтвердил назначение Волкова на пост главы «Почты России», поприветствовав его на этой должности. «Я считаю, что это абсолютно правильный, хотя и неизбежный выбор, потому что почта сейчас столкнулась с серьезным кризисом из-за западных санкций. Сейчас стоит вопрос о выборе новой модели развития «Почты России», — сказал он.

Акимов руководит «Почтой России» с 2020 г. До этого, будучи вице-премьером с 2018 по 2020 г., он курировал в правительстве связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика».

Волков в настоящее время занимает пост главы «Национальной лотереи» (бренд «Спортивные лотереи», 48,4% которого принадлежит ВТБ). До этого он уже работал в «Почте России»: с 2017 г. занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению, а в 2019 г. стал заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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