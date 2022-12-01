Правительство направило в «Почту России» директиву о назначении Волкова гендиректором

Позже председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подтвердил назначение Волкова на пост главы «Почты России», поприветствовав его на этой должности. «Я считаю, что это абсолютно правильный, хотя и неизбежный выбор, потому что почта сейчас столкнулась с серьезным кризисом из-за западных санкций. Сейчас стоит вопрос о выборе новой модели развития «Почты России», — сказал он.