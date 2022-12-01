Газета
Политика

Глава комитета Госдумы по собственности приветствовал смену главы «Почты России»

Ведомости

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов поприветствовал назначение Михаила Волкова на пост главы «Почты России».

«Я считаю, что это абсолютно правильный, хотя и неизбежный выбор, потому что почта сейчас столкнулась с серьезным кризисом из-за западных санкций. Сейчас стоит вопрос о выборе новой модели развития «Почты России», — отметил Гаврилов.

По его словам, почта будет сочетать в себе традиционные направления деятельности, например развивать широкую региональную сеть, а также развивать почтовые и дополнительные услуги, включая доставку пенсий и доставку лекарств, продуктов и расширять услуги логистики.

Гаврилов также отметил, что Волков — хороший организатор и аналитик, понимающий стратегию деятельности почты и разбирающийся в вопросах внедрения цифровых технологий в почтовой сфере. «Дальнейшая его задача в том, чтобы радикально модернизировать «Почту России», которая носит стратегическое значение для нашей страны, и дополнить низкорентабельный бизнес по оказанию социальных услуг современными дополнительными услугами и при этом сохранить сеть почтовых отделений по стране», — заключил он.

РБК и «Коммерсантъ» ранее сегодня писали, что правительство согласовало кандидатуру Михаила Волкова в качестве нового главы «Почты России». Волков в 2017 г. занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению «Почты России», в 2019 г. — заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: СМИ: главой «Почты России» станет Михаил Волков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных