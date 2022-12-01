Глава комитета Госдумы по собственности приветствовал смену главы «Почты России»

Гаврилов также отметил, что Волков — хороший организатор и аналитик, понимающий стратегию деятельности почты и разбирающийся в вопросах внедрения цифровых технологий в почтовой сфере. «Дальнейшая его задача в том, чтобы радикально модернизировать «Почту России», которая носит стратегическое значение для нашей страны, и дополнить низкорентабельный бизнес по оказанию социальных услуг современными дополнительными услугами и при этом сохранить сеть почтовых отделений по стране», — заключил он.