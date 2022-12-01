Глава комитета Госдумы по собственности приветствовал смену главы «Почты России»
Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов поприветствовал назначение Михаила Волкова на пост главы «Почты России».
«Я считаю, что это абсолютно правильный, хотя и неизбежный выбор, потому что почта сейчас столкнулась с серьезным кризисом из-за западных санкций. Сейчас стоит вопрос о выборе новой модели развития «Почты России», — отметил Гаврилов.
По его словам, почта будет сочетать в себе традиционные направления деятельности, например развивать широкую региональную сеть, а также развивать почтовые и дополнительные услуги, включая доставку пенсий и доставку лекарств, продуктов и расширять услуги логистики.
Гаврилов также отметил, что Волков — хороший организатор и аналитик, понимающий стратегию деятельности почты и разбирающийся в вопросах внедрения цифровых технологий в почтовой сфере. «Дальнейшая его задача в том, чтобы радикально модернизировать «Почту России», которая носит стратегическое значение для нашей страны, и дополнить низкорентабельный бизнес по оказанию социальных услуг современными дополнительными услугами и при этом сохранить сеть почтовых отделений по стране», — заключил он.
РБК и «Коммерсантъ» ранее сегодня писали, что правительство согласовало кандидатуру Михаила Волкова в качестве нового главы «Почты России». Волков в 2017 г. занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению «Почты России», в 2019 г. — заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.