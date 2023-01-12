«Калашников» сообщил о рекордном за последние 20 лет объеме производства

В сентябре 2022 г. «Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%. В пресс-службе тогда отметили, что увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.