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«Калашников» сообщил о рекордном за последние 20 лет объеме производства

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«Калашников» в 2022 г. нарастил оружейное производство, показав рекордный результат за последние 20 лет, передает пресс-служба концерна.

«В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что концерн в прошлом году выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), 24 договора по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) и организовал лицензионное производство по одному контракту.

В сентябре 2022 г. «Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%. В пресс-службе тогда отметили, что увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.

В декабре того же года министр обороны Сергей Шойгу посещал предприятия оборонно-промышленного комплекса Ижевска с инспекцией. В частности, он посетил концерн «Калашников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных