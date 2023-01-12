«Калашников» сообщил о рекордном за последние 20 лет объеме производства
«Калашников» в 2022 г. нарастил оружейное производство, показав рекордный результат за последние 20 лет, передает пресс-служба концерна.
«В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 г.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что концерн в прошлом году выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), 24 договора по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) и организовал лицензионное производство по одному контракту.
В сентябре 2022 г. «Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%. В пресс-службе тогда отметили, что увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.
В декабре того же года министр обороны Сергей Шойгу посещал предприятия оборонно-промышленного комплекса Ижевска с инспекцией. В частности, он посетил концерн «Калашников».