Сроки эксплуатации трех энергоблоков Запорожской АЭС продлят
На Запорожской АЭС в этом году начнутся ремонтные работы для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщил официальный Telegram-канал станции.
«Станции предстоят большие перемены. Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков № 1, 2 и 6», – говорится в сообщении.
Данные работы будут проводиться в условиях активной интеграции АЭС в российское правовое поле в соответствии с требованиями Ростехнадзора, поэтому ЗАЭС требуются специалисты российских станций, построенных по проектам, аналогичным ЗАЭС, добавили там.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Обстановка на ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ остается напряженной, заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.