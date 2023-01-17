В Госдуму внесли проект о штрафах до 200 000 рублей за продажу лекарств без рецепта

Как пояснила сенатор, авторов вышеупомянутого законопроекта насторожила статистика. За последние 13 лет в России в три раза выросло число так называемых «лекарственных наркоманов». Рукавишникова отметила, что подростки и молодые люди чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов. По ее словам, они, как правило, затем переходят на тяжелые наркотики.