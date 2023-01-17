В Госдуму внесли проект о штрафах до 200 000 рублей за продажу лекарств без рецепта
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 20 000 руб. для фармацевтов и должностных лиц и до 200 000 руб. для юрлиц за продажу лекарств без рецепта, об этом сообщила автор проекта, сенатор Ирина Рукавишникова, передают «РИА Новости».
По ее словам, изменения коснутся работы фармацевтов, которые чаще всего нарушают закон и продают лекарства без рецепта. «Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», — продолжила сенатор.
Рукавишникова заявила, что в рамках предложенного законопроекта фармацевтам за нарушение придется заплатить штраф от 10 000 до 20 000 руб. или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года. По словам сенатора, штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить от 50 000 руб. до 100 000 руб., для юрлиц — от 150 000 руб. до 200 000 руб.
Как пояснила сенатор, авторов вышеупомянутого законопроекта насторожила статистика. За последние 13 лет в России в три раза выросло число так называемых «лекарственных наркоманов». Рукавишникова отметила, что подростки и молодые люди чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов. По ее словам, они, как правило, затем переходят на тяжелые наркотики.
Ранее Минздрав разработал проект перечня рецептурных лекарств, которые предлагается разрешить продавать онлайн с 1 марта 2023 г. Документ был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Перечень содержит более 1000 рецептурных препаратов, которые выпускаются в форме капсул, таблеток, растворов и др.
Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств пройдет с 1 марта 2023 г. по 1 марта 2026 г. в трех регионах России — в Москве, Московской и Белгородской областях.