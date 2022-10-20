Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств с 2023 года
Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому рецептурные лекарства можно будет покупать дистанционно в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 г. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Перечень лекарств будет утверждаться Минздравом России. Известно, что в него не войдут льготные лекарственные препараты, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.
Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа, говорится в тексте закона. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что в 2020 г., когда началась пандемия коронавируса, был принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами.
В том же году президент России Владимир Путин поручил проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов.
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