Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств с 2023 года

Перечень лекарств будет утверждаться Минздравом России. Известно, что в него не войдут льготные лекарственные препараты, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.