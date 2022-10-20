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Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств с 2023 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому рецептурные лекарства можно будет покупать дистанционно в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 г. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Перечень лекарств будет утверждаться Минздравом России. Известно, что в него не войдут льготные лекарственные препараты, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа, говорится в тексте закона. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что в 2020 г., когда началась пандемия коронавируса, был принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами.

В том же году президент России Владимир Путин поручил проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных