Госдума одобрила законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект был внесен в Госдуму правительством в конце июля этого года.
«Продажа рецептурных препаратов дистанционным способом сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в 2020 г., когда началась пандемия коронавируса, был принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. В том же году президент России Владимир Путин поручил проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов.
Согласно документу, эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств пройдет с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2026 г. в трех регионах России — в Москве, Московской и Белгородской областях.
Будет утвержден перечень препаратов, доступных для онлайн-продажи, из него будут исключены препараты, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества. Кроме того, нельзя будет купить препараты с долей этилового спирта больше 25%. Помимо этого, аптечные организации будут обязаны проверить документы заказчика с личностью гражданина, на имя которого выписан рецепт.
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