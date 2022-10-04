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Общество

Госдума одобрила законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект был внесен в Госдуму правительством в конце июля этого года. 

«Продажа рецептурных препаратов дистанционным способом сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Он напомнил, что в 2020 г., когда началась пандемия коронавируса, был принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. В том же году президент России Владимир Путин поручил проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов. 

Согласно документу, эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств пройдет с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2026 г. в трех регионах России — в Москве, Московской и Белгородской областях. 

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Будет утвержден перечень препаратов, доступных для онлайн-продажи, из него будут исключены препараты, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества. Кроме того, нельзя будет купить препараты с долей этилового спирта больше 25%. Помимо этого, аптечные организации будут обязаны проверить документы заказчика с личностью гражданина, на имя которого выписан рецепт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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