Госдума одобрила законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов

Будет утвержден перечень препаратов, доступных для онлайн-продажи, из него будут исключены препараты, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества. Кроме того, нельзя будет купить препараты с долей этилового спирта больше 25%. Помимо этого, аптечные организации будут обязаны проверить документы заказчика с личностью гражданина, на имя которого выписан рецепт.