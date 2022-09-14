В России заблокировано 24 000 сайтов, незаконно продававших лекарства

Представитель Росздравнадзора напомнил, что для реализации лекарственных средств аптечное учреждение должно иметь разрешение ведомства на дистанционную торговлю. Всего таких разрешений сейчас выдано 492. «Также по решению Росздравнадзора блокируются и интернет-страницы с частными объявлениями, – рассказал собеседник. – К примеру, летом только за одну неделю было заблокировано свыше 180 страниц на досках бесплатных объявлений типа «купи-продай», на которых население пытается реализовать ранее купленные лекарственные препараты, в том числе частично бывшие в употреблении: т. е. упаковки вскрыты, а некоторое количество таблеток/капсул уже использовано».