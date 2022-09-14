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Общество

В России заблокировано 24 000 сайтов, незаконно продававших лекарства

Росздравнадзор отчитался о мониторинге интернета и выдаче разрешений на дистанционную торговлю
Валерия Мишина
Представитель Росздравнадзора напомнил, что для реализации лекарственных средств аптечное учреждение должно иметь разрешение ведомства на дистанционную торговлю / Максим Стулов / Ведомости

Почти 24 000 сайтов, которые нелегально продавали лекарства, заблокировано за два года по решению Росздравнадзора. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Алла Самойлова. «По данным ВОЗ, именно медикаментозное лечение и ошибки при использовании лекарственных препаратов являются ведущей причиной нанесения предотвращаемого вреда пациентам в медучреждениях всего мира», – заявила Самойлова.

Она сообщила, что в 2021 г. специалисты Росздравнадзора проанализировали системные ошибки, которые юридические лица допускают при обращении лекарственных средств. «Чаще всего нарушаются требования, связанные с хранением, отпуском и уничтожением лекарственных препаратов, – сказала она. – Также серьезную проблему представляют и факты реализации без рецепта и назначения врача рецептурных препаратов, в том числе и дистанционным способом».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с «Ведомостями» оценил число заблокированных сайтов как «приличное», отметив, что, по сути, мониторинг Росздравнадзора – это единственный способ противостоять незаконной торговле препаратами через интернет. Росздравнадзор осуществляет мониторинг сайтов с сентября 2020 г. Блокируются ресурсы, которые, в частности, торгуют фальсифицированными препаратами, не зарегистрированными в России лекарствами, рецептурными препаратами, а также сайты, предлагающие купить наркотические и психотропные препараты или спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта свыше 25%.

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серии недоброкачественных лекарств выявлено в РФ в 2021 г. Это в 5 раз меньше, чем в 2016 г., когда их было 2000, заявила Самойлова

Представитель Росздравнадзора напомнил, что для реализации лекарственных средств аптечное учреждение должно иметь разрешение ведомства на дистанционную торговлю. Всего таких разрешений сейчас выдано 492. «Также по решению Росздравнадзора блокируются и интернет-страницы с частными объявлениями, – рассказал собеседник. – К примеру, летом только за одну неделю было заблокировано свыше 180 страниц на досках бесплатных объявлений типа «купи-продай», на которых население пытается реализовать ранее купленные лекарственные препараты, в том числе частично бывшие в употреблении: т. е. упаковки вскрыты, а некоторое количество таблеток/капсул уже использовано».

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Глава Росздравнадзора обратилась и к пациентам, отметив, что безопасность находится и в их руках: «Призываю вас не заниматься самолечением, принимать препараты, только выписанные врачом, и приобретать лекарственные препараты в проверенных аптечных организациях, а если вы делаете это дистанционным способом, то обязательно обращайте внимание на наличие у организации разрешения Росздравнадзора».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев согласился, что «очень многое зависит от самого пациента», и отметил, что государственная система фармаконадзора предусматривает и возможность подачи заявления о возможно недоброкачественном препарате от самого пациента. А генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заверил, что «бизнес уделяет большое внимание качеству лекарственных средств»: «Уже девятый год мы [в России] работаем по стандартам GMP (надлежащая производственная практика), соблюдение которых обязательно для всех фармацевтических компаний».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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