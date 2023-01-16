Минздрав опубликовал проект перечня рецептурных лекарств для онлайн-продажи
Минздрав РФ разработал проект перечня рецептурных лекарств, которые предлагается разрешить продавать онлайн с 1 марта 2023 г. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Перечень содержит более 1000 рецептурных препаратов, которые выпускаются в форме капсул, таблеток, растворов и др.
Госдума приняла законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов во втором и третьем чтениях 4 октября 2022 г. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что онлайн-продажа рецептурных препаратов сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан. Президент РФ Владимир Путин подписал данный закон 20 октября.
Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств пройдет с 1 марта 2023 г. по 1 марта 2026 г. в трех регионах России — в Москве, Московской и Белгородской областях.
Согласно закону, купить онлайн можно будет препараты из утвержденного перечня. При этом из списка будут исключены лекарства, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества. Также нельзя будет приобрести препараты с долей этилового спирта больше 25%.
Перед тем как продать лекарство, в аптеке обязаны будут проверить, соответствуют ли документы заказчика личности гражданина, на имя которого выписан рецепт. Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа, говорится в тексте закона.