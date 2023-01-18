В России на смену Electrolux запустят бренд Vard
Российское подразделение ушедшего из страны Electrolux весной планирует запустить новый бренд бытовой техники Vard, разработкой займутся специалисты бывшего сервисного центра Electrolux. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании, запускающей новый бренд.
Издание обратило внимание на данные в базе «СПАРК-Интерфакс», согласно которым 24 октября 2022 г. ООО «Е.Кампани» (ранее принадлежало Electrolux) зарегистрировало товарный знак Vard. У компании также появился домен vard.ru, а на странице сайта анонсирован запуск бренда уже весной 2023 г.
Гендиректор «Е.Кампани» Алексей Беляков подтвердил «Коммерсанту» планы вывести на российский рынок новый бренд Vard. По его словам, речь идет о крупной бытовой технике, в том числе холодильниках, стиральных машинах, варочных панелях и др. В будущем компания также собирается представить линейку малой бытовой техники.
Беляков ожидает, что в течение двух лет доля Vard на российском рынке составит 2-3%. Он уточнил, что разрабатывают и тестируют новую технику сотрудники, отвечавшие за продуктовый ассортимент и сервисное обслуживание в российском подразделении Electrolux.
Отмечается, что технику будут собирать на заводах в Китае и Турции, позже компания намерена расширить производство на российские и европейские предприятия. Первое время цены на электронику будут средними, в будущем бренд планирует перейти в премиум-сегмент, уточнил топ-менеджер.
Беляков утверждает, что Vard запустят за счет кредитования. Однако собеседник газеты на рынке сомневается, что для развития бренда будут использованы только заемные средства. По его словам, у Electrolux в России остался капитал в несколько миллиардов рублей, который может пойти на запуск нового бренда. Источник отметил, что в случае возвращения шведской компании в РФ она может получить обратно ООО «Е.Кампани», полностью или частично.
Electrolux приостановила работу в России вскоре после начала спецоперации на Украине. В июле 2022 г. компания передала менеджменту активы своего профессионального подразделения Electrolux Professional. А в сентябре объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже бизнеса местному менеджменту.