В России на смену Electrolux запустят бренд Vard

Беляков утверждает, что Vard запустят за счет кредитования. Однако собеседник газеты на рынке сомневается, что для развития бренда будут использованы только заемные средства. По его словам, у Electrolux в России остался капитал в несколько миллиардов рублей, который может пойти на запуск нового бренда. Источник отметил, что в случае возвращения шведской компании в РФ она может получить обратно ООО «Е.Кампани», полностью или частично.