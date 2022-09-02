Electrolux объявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту
Шведский производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса местному менеджменту, сообщается на сайте компании.
«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию», – говорится в сообщении.
Убытки от ухода из России составят порядка $35 млн, добавили в компании. На российский рынок пришлось 1,6% мировых продаж и 4% европейских в 2021 г. В Electrolux подчеркнули, что переданная менеджменту компания продолжит обслуживать всю технику, проданную ранее в России.
Electrolux приостановила работу в России вскоре после начала спецоперации на Украине. Ранее в июле компания передала менеджменту активы своего профессионального подразделения Electrolux Professional.
После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний.
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