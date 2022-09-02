Electrolux объявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту

Убытки от ухода из России составят порядка $35 млн, добавили в компании. На российский рынок пришлось 1,6% мировых продаж и 4% европейских в 2021 г. В Electrolux подчеркнули, что переданная менеджменту компания продолжит обслуживать всю технику, проданную ранее в России.