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Бизнес

Electrolux объявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту

Ведомости

Шведский производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса местному менеджменту, сообщается на сайте компании.

«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию», – говорится в сообщении.

Убытки от ухода из России составят порядка $35 млн, добавили в компании. На российский рынок пришлось 1,6% мировых продаж и 4% европейских в 2021 г. В Electrolux подчеркнули, что переданная менеджменту компания продолжит обслуживать всю технику, проданную ранее в России.

Electrolux приостановила работу в России вскоре после начала спецоперации на Украине. Ранее в июле компания передала менеджменту активы своего профессионального подразделения Electrolux Professional.

После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных