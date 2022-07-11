Electrolux прекратит работу в России
Electrolux Professional уходит из России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что шведская компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения и покинет страну.
Компания занимается производством профессиональной бытовой техники. Штаб-квартира Electrolux находится в Стокгольме.
После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Так, среди производителей электроники продажу новой техники в стране ограничила Apple. Также деятельность приостановили Intel, Nokia, Siemens, LG Electronics, Acer и другие крупные компании.
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