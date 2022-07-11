Electrolux прекратит работу в России

После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Так, среди производителей электроники продажу новой техники в стране ограничила Apple. Также деятельность приостановили Intel, Nokia, Siemens, LG Electronics, Acer и другие крупные компании.