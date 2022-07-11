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Electrolux прекратит работу в России

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Electrolux Professional уходит из России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что шведская компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения и покинет страну. 

Компания занимается производством профессиональной бытовой техники. Штаб-квартира Electrolux находится в Стокгольме. 

После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Так, среди производителей электроники продажу новой техники в стране ограничила Apple. Также деятельность приостановили Intel, Nokia, Siemens, LG Electronics, Acer и другие крупные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных