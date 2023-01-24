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Савельев: российские авиакомпании перевезли 95 млн человек в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. российские авиакомпании перевезли 95 млн человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2021 г. было перевезено 111 млн человек.

«2022 год, благодаря вашей поддержке, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], был рекордным по объемам выделенных средств из федерального бюджета – 174 миллиарда рублей, за счет которых было перевезено более 95 миллионов человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов юга», – сказал Савельев на совещании.

Министр транспорта также заявил о планах перевезти в 2023 г. свыше 101 млн человек. «Соответствующие планы доведены до авиакомпаний», – добавил он.

13 января «Ведомости», ознакомившись с закрытой статистикой Росавиации, уже сообщали, что российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Таким образом, итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ. В марте прошлого года Путин заявил, что объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 г. должен составить не менее 100 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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