Савельев: российские авиакомпании перевезли 95 млн человек в 2022 году
В 2022 г. российские авиакомпании перевезли 95 млн человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2021 г. было перевезено 111 млн человек.
«2022 год, благодаря вашей поддержке, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], был рекордным по объемам выделенных средств из федерального бюджета – 174 миллиарда рублей, за счет которых было перевезено более 95 миллионов человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов юга», – сказал Савельев на совещании.
Министр транспорта также заявил о планах перевезти в 2023 г. свыше 101 млн человек. «Соответствующие планы доведены до авиакомпаний», – добавил он.
13 января «Ведомости», ознакомившись с закрытой статистикой Росавиации, уже сообщали, что российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Таким образом, итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ. В марте прошлого года Путин заявил, что объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 г. должен составить не менее 100 млн человек.