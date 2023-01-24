Савельев: российские авиакомпании перевезли 95 млн человек в 2022 году

13 января «Ведомости», ознакомившись с закрытой статистикой Росавиации, уже сообщали, что российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Таким образом, итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ. В марте прошлого года Путин заявил, что объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 г. должен составить не менее 100 млн человек.