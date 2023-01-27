LVMH оценила убытки от продажи Sephora в России в 210 млн евро

В начале марта 2022 г. LVMH временно закрыла все свои магазины в РФ. На тот момент компании принадлежало 88 магазинов Sephora в 37 городах России, из них 26 — в Москве. Летом этого года стало известно, что местный бизнес Sephora выкупит генеральный директор компании Евгений Дроздов. Сделка была завершена 7 октября, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к ее сторонам. После этого магазины были переименовали в «Иль де ботэ».