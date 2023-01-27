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LVMH оценила убытки от продажи Sephora в России в 210 млн евро

Ведомости

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) опубликовал финансовую отчетность за 2022 г. В компании сообщили, что конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции не оказали существенного влияния на LVMH, однако холдинг потерял 210 млн евро из-за продажи сети магазинов косметики Sephora в России.

«Убытки в основном связаны с продажей Sephora менеджменту дочерней компании в России в октябре 2022 г.», — говорится в отчете LVMH. 

В компании напомнили, что деятельность LVMH в РФ была приостановлена в марте 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине. Несмотря на то, что магазины холдинга в стране были закрыты, сотрудникам продолжали выплачивать зарплату. 

Отмечается, что активы LVMH в России в основном связаны с торговым оборудованием и оснащением магазинов. Договоры аренды, добавили в компании, были пересмотрены по состоянию на 31 декабря 2022 г. с учетом возникших обстоятельств, что привело к «частичному обесцениванию». В отчете сказано, что речь идет о незначительной сумме.

В то же время в LVMH сообщили, что в 2022 г. выручка компании стала рекордной и составила 79 млрд евро, что на 23% превышает показатели 2021 г. Чистая прибыль составила 14 млрд евро. Свободный денежный поток LVMH уменьшился на 33,6% в годовом выражении и составил 10,1 млрд евро.

Впервые в истории доход бренда Louis Vuitton превысил 20 млрд евро, уточняется в отчетности. Кроме того, в компании зафиксировали значительный рост бизнеса в Европе, Японии и США. 

Большую часть выручки компании обеспечили модные бренды — 38,6 млрд евро. Объем продаж часов и ювелирных украшений составил 10,5 млрд евро, а парфюма и косметики — 7,7 млрд евро. Выручка от продажи вин и крепких спиртных напитков составила 7 млрд евро, еще 14,8 млрд евро принесли розничные продажи.

LVMH владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Christian Dior, Guerlain, Hublot, Tiffany & Co и др. Среди известных марок спиртных напитков холдинга — Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot и Hennessy. 

В начале марта 2022 г. LVMH временно закрыла все свои магазины в РФ. На тот момент компании принадлежало 88 магазинов Sephora в 37 городах России, из них 26 — в Москве. Летом этого года стало известно, что местный бизнес Sephora выкупит генеральный директор компании Евгений Дроздов. Сделка была завершена 7 октября, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к ее сторонам. После этого магазины были переименовали в «Иль де ботэ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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