Магазины «Иль де Ботэ» возобновили работу в России
Магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» возобновили работу в РФ на месте торговых точек бренда Sephora, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
«У всех магазинов скоро вернется прежнее название, у покупателей сохраняются все накопленные бонусы "Иль де Ботэ". Наши бонусные карты тоже принимаются. Надеемся, что теперь будем работать без всяких помех», — рассказал сотрудник ТРК «Атриум».
О возобновлении работы сети с 10 октября ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям. Представитель «Иль де Ботэ» эту информацию подтвердил, сообщив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 г.
«Иль де Ботэ» (Ile De Bеaute) была создана в 2001 г. В 2013 г. в капитал сети вошла французская Sephora, которая принадлежит холдингу LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), а спустя три года она стала ее 100%-ным владельцем.
В 2020 г. сеть объявила о переименовании в Sephora. В марте этого года французский бренд сообщил о приостановке своей деятельности в России. На тот момент ему принадлежало 88 магазинов в 37 городах России, из них 26 – в Москве.
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