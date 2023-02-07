Производитель масла «Олейна» закрыл сделку по продаже бизнеса в России

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области был введен в эксплуатацию в 2008 г., объем инвестиций составил $130 млн. Мощность предприятия составляет 540 000 т сырья и более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. «Бунге СНГ» владеет торговыми марками «Олейна», Ideal, «Масленица» и др.