Газета
Бизнес

Производитель масла «Олейна» закрыл сделку по продаже бизнеса в России

Ведомости

Агротрейдер Bunge, который занимается производством масла «Олейна», закрыл сделку по продаже принадлежащего ему бизнеса по производству растительных масел в России, передает пресс-служба компании.

«Все реквизиты ООО "Бунге СНГ" остались без изменений. Наименование компании будет изменено в ближайшее время, информация о смене наименования будет размещена на сайте», – говорится в сообщении.

«Бунге СНГ» продолжит производство и продажу растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника. 

В сентябре 2022 г. стало известно, что Bunge продаст свой маслоперерабатывающий бизнес в России контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну. В сделку входит завод по переработке подсолнечника в Воронежской области.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области был введен в эксплуатацию в 2008 г., объем инвестиций составил $130 млн. Мощность предприятия составляет 540 000 т сырья и более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. «Бунге СНГ» владеет торговыми марками «Олейна», Ideal, «Масленица» и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных