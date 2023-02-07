Производитель масла «Олейна» закрыл сделку по продаже бизнеса в России
Агротрейдер Bunge, который занимается производством масла «Олейна», закрыл сделку по продаже принадлежащего ему бизнеса по производству растительных масел в России, передает пресс-служба компании.
«Все реквизиты ООО "Бунге СНГ" остались без изменений. Наименование компании будет изменено в ближайшее время, информация о смене наименования будет размещена на сайте», – говорится в сообщении.
«Бунге СНГ» продолжит производство и продажу растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника.
В сентябре 2022 г. стало известно, что Bunge продаст свой маслоперерабатывающий бизнес в России контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну. В сделку входит завод по переработке подсолнечника в Воронежской области.
Маслоэкстракционный завод в Воронежской области был введен в эксплуатацию в 2008 г., объем инвестиций составил $130 млн. Мощность предприятия составляет 540 000 т сырья и более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. «Бунге СНГ» владеет торговыми марками «Олейна», Ideal, «Масленица» и др.