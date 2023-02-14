«Коммерсантъ» узнал о росте стоимости оборудования для выпуска микроэлектроники

Как отмечает издание, доля оборудования из недружественных стран на российских производствах достигает 90%. Стоимость же производственной линии электронных плат в среднем выросла с 30 до 50 млн руб. Это произошло на фоне санкций, под которые попали не только разработчики, но и производители микроэлектроники. Из-за них покупка европейского оборудования стала очень сложным процессом, пояснил топ-менеджер одного из российских производителей, связанный с частичной разборкой техники в стране-посреднике.