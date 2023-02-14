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«Коммерсантъ» узнал о росте стоимости оборудования для выпуска микроэлектроники

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Закупаемое российскими производителями электронных компонентов оборудование в Европе, Японии и США подорожало на 40-50%, выяснила газета «Коммерсантъ».

В презентации, представленной 10 февраля на конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) «Лучшие практики контрактного производства электроники», речь шла о немецких брендах ASM и REHM, а также японском Omron. Их оборудование в России используют российские производители печатных плат ГК «Эрикон», «Промэлектроника», АО «Компэл», ООО «МикроЭм Технологии» и др.

Как отмечает издание, доля оборудования из недружественных стран на российских производствах достигает 90%. Стоимость же производственной линии электронных плат в среднем выросла с 30 до 50 млн руб. Это произошло на фоне санкций, под которые попали не только разработчики, но и производители микроэлектроники. Из-за них покупка европейского оборудования стала очень сложным процессом, пояснил топ-менеджер одного из российских производителей, связанный с частичной разборкой техники в стране-посреднике.

Такое подорожание приведет к росту цен на электронные компоненты и конечную продукцию, в том числе, на ноутбуки, обратил внимание оммерческий директор поставщика оборудования «Глобал микроэлектроника» Аркадий Гылов.

По его словам, российские производители присматриваются к китайскому оборудованию, однако его качество хуже европейского. Кроме того, может снизиться и число заказчиков у производителей электроники, поскольку компании «предпочтут производство техники на фабриках в лояльных РФ странах».

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По оценке директора АРПЭ Ивана Покровского, российским производителям необходима господдержка, поскольку в противном случае российская продукция проиграет параллельному импорту из Китая. Поддержка может быть оформлена в виде грантов на закупки производственного оборудования, либо изменений таможенного регулирования с целью снизить конкуренцию с зарубежными поставщиками компонентов.

Ранее 8 февраля президент России Владимир Путин призвал ученых создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. По его словам, России нужны «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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