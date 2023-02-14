«Коммерсантъ» узнал о росте стоимости оборудования для выпуска микроэлектроники
Закупаемое российскими производителями электронных компонентов оборудование в Европе, Японии и США подорожало на 40-50%, выяснила газета «Коммерсантъ».
В презентации, представленной 10 февраля на конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) «Лучшие практики контрактного производства электроники», речь шла о немецких брендах ASM и REHM, а также японском Omron. Их оборудование в России используют российские производители печатных плат ГК «Эрикон», «Промэлектроника», АО «Компэл», ООО «МикроЭм Технологии» и др.
Как отмечает издание, доля оборудования из недружественных стран на российских производствах достигает 90%. Стоимость же производственной линии электронных плат в среднем выросла с 30 до 50 млн руб. Это произошло на фоне санкций, под которые попали не только разработчики, но и производители микроэлектроники. Из-за них покупка европейского оборудования стала очень сложным процессом, пояснил топ-менеджер одного из российских производителей, связанный с частичной разборкой техники в стране-посреднике.
Такое подорожание приведет к росту цен на электронные компоненты и конечную продукцию, в том числе, на ноутбуки, обратил внимание оммерческий директор поставщика оборудования «Глобал микроэлектроника» Аркадий Гылов.
По его словам, российские производители присматриваются к китайскому оборудованию, однако его качество хуже европейского. Кроме того, может снизиться и число заказчиков у производителей электроники, поскольку компании «предпочтут производство техники на фабриках в лояльных РФ странах».
По оценке директора АРПЭ Ивана Покровского, российским производителям необходима господдержка, поскольку в противном случае российская продукция проиграет параллельному импорту из Китая. Поддержка может быть оформлена в виде грантов на закупки производственного оборудования, либо изменений таможенного регулирования с целью снизить конкуренцию с зарубежными поставщиками компонентов.
Ранее 8 февраля президент России Владимир Путин призвал ученых создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. По его словам, России нужны «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.