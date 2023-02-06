Нехватка чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ

Нехватка чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИЭтот вопрос начали обсуждать с чиновниками и экспертами разных уровней
Нехватка графических процессоров (GPU) Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Этот вопрос обсуждался в середине января на совещании с участием представителей Минцифры, правительства и других заинтересованных структур, рассказал «Ведомостям» источник в одной из IT-компаний. Механизмы, которые позволят «Яндексу» продолжить работу с ушедшими из России иностранными вендорами, «неоднократно обсуждались на различных уровнях», подтверждает собеседник «Ведомостей» в другой крупной IT-компании.
Проблема известная, заявил «Ведомостям» собеседник в одной из профильных ассоциаций: представитель «Яндекса» предупреждал о проблемах, связанных с нехваткой «железа», на заседании рабочей группы по IT на форуме RIW в декабре 2022 г. Сейчас «Яндекс» использует чипы Nvidia A100 в суперкомпьютерах для повышения скорости и точности поиска, работы голосового помощника Алиса, облачной платформы Yandex.Cloud, потокового перевода иноязычных видео и других задач, указано в блоге компании. На сайте суперкомпьютера «Яндекса» указано, что в нем 1592 графических процессора Nvidia A100 80G. В суперкомпьютерах «Сбера» Christofari и Christofari Neo – 1200 и 5600 графических ускорителей Nvidia.