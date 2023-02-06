Нехватка чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ

Проблема известная, заявил «Ведомостям» собеседник в одной из профильных ассоциаций: представитель «Яндекса» предупреждал о проблемах, связанных с нехваткой «железа», на заседании рабочей группы по IT на форуме RIW в декабре 2022 г. Сейчас «Яндекс» использует чипы Nvidia A100 в суперкомпьютерах для повышения скорости и точности поиска, работы голосового помощника Алиса, облачной платформы Yandex.Cloud, потокового перевода иноязычных видео и других задач, указано в блоге компании. На сайте суперкомпьютера «Яндекса» указано, что в нем 1592 графических процессора Nvidia A100 80G. В суперкомпьютерах «Сбера» Christofari и Christofari Neo – 1200 и 5600 графических ускорителей Nvidia.