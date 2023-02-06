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Нехватка чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ

Этот вопрос начали обсуждать с чиновниками и экспертами разных уровней
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Представитель «Яндекса» уже предупреждал о проблемах, связанных с нехваткой «железа» / Пресс-служба Яндекса

Нехватка графических процессоров (GPU) Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Этот вопрос обсуждался в середине января на совещании с участием представителей Минцифры, правительства и других заинтересованных структур, рассказал «Ведомостям» источник в одной из IT-компаний. Механизмы, которые позволят «Яндексу» продолжить работу с ушедшими из России иностранными вендорами, «неоднократно обсуждались на различных уровнях», подтверждает собеседник «Ведомостей» в другой крупной IT-компании.

Проблема известная, заявил «Ведомостям» собеседник в одной из профильных ассоциаций: представитель «Яндекса» предупреждал о проблемах, связанных с нехваткой «железа», на заседании рабочей группы по IT на форуме RIW в декабре 2022 г. Сейчас «Яндекс» использует чипы Nvidia A100 в суперкомпьютерах для повышения скорости и точности поиска, работы голосового помощника Алиса, облачной платформы Yandex.Cloud, потокового перевода иноязычных видео и других задач, указано в блоге компании. На сайте суперкомпьютера «Яндекса» указано, что в нем 1592 графических процессора Nvidia A100 80G. В суперкомпьютерах «Сбера» Christofari и Christofari Neo – 1200 и 5600 графических ускорителей Nvidia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных