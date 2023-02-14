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Бизнес

Путин призвал устранить избыточный государственный контроль над предпринимателями

Ведомости

Предприниматели не должны чувствовать давление со стороны государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

«Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Вместе с тем Путин отметил, что важным вопросом сейчас является защита предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и гарантия их безопасности в условиях санкций. 

«Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», – отметил Путин (цит. по «РИА Новости»).

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта. Песков отметил, что глава государстве традиционно принимает участие в этом мероприятии. «Безусловно, это важно, момент текущий достаточно беспрецедентный, и, конечно, повестка дня может быть достаточно обширной», – рассказал он.

По информации «Ведомостей», съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. Близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения». Уточняется, что в предыдущий раз Путин встретился с представителями крупного бизнеса 24 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных