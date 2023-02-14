Путин призвал устранить избыточный государственный контроль над предпринимателями

По информации «Ведомостей», съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. Близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения». Уточняется, что в предыдущий раз Путин встретился с представителями крупного бизнеса 24 февраля 2022 г.