Путин призвал устранить избыточный государственный контроль над предпринимателями
Предприниматели не должны чувствовать давление со стороны государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.
«Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Вместе с тем Путин отметил, что важным вопросом сейчас является защита предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и гарантия их безопасности в условиях санкций.
«Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», – отметил Путин (цит. по «РИА Новости»).
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта. Песков отметил, что глава государстве традиционно принимает участие в этом мероприятии. «Безусловно, это важно, момент текущий достаточно беспрецедентный, и, конечно, повестка дня может быть достаточно обширной», – рассказал он.
По информации «Ведомостей», съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. Близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения». Уточняется, что в предыдущий раз Путин встретился с представителями крупного бизнеса 24 февраля 2022 г.