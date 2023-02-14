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ОПЕК снизила прогноз по росту нефтедобычи стран вне организации в 2023 году

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ОПЕК снизила прогноз по поставкам жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) из стран вне ОПЕК на 150 000 баррелей в сутки в 2023 г., до 67,01 млн барр./сутки, следует из февральского отчета организации. 

Организация также снизила оценку добычи нефти и газового конденсата в России на 50 000 барр./сутки — до 10,13 млн барр./сутки. Прогноз добычи в США понижен на 50 000 барр./сутки, до 20,14 млн барр./сутки.

На 2023 г. рост добычи жидких углеводородов странами, не входящими в ОПЕК, снизился на 0,1 млн барр./сутки по сравнению с прошлым месяцем — с 1,55 млн барр./сутки до 1,44 барр./сутки.

Ожидается, что странами вне ОПЕК с наибольшими объемами роста нефтедобычи в 2023 г. станут США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана. Снижение производства прогнозируется в России и Мексике.

В декабре 2022 г. аналитики ОПЕК ожидали, что в 2023 г. добыча нефти и газового конденсата в России снизится на 0,85 млн барр./сутки и составит 10,1 млн барр./сутки. Они также отмечали «высокую степень неопределенности» прогнозов добычи нефти в стране. 

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10 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Он отметил, что такая мера будет «способствовать восстановлению рыночных отношений». Новак добавил, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на рынке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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