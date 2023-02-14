ОПЕК снизила прогноз по росту нефтедобычи стран вне организации в 2023 году

В декабре 2022 г. аналитики ОПЕК ожидали, что в 2023 г. добыча нефти и газового конденсата в России снизится на 0,85 млн барр./сутки и составит 10,1 млн барр./сутки. Они также отмечали «высокую степень неопределенности» прогнозов добычи нефти в стране.