РБК узнал о планах владельца IKEA и «Мега» продать всю недвижимость в России

По подсчетам «Infoline-аналитики», общая площадь недвижимости, которой владеет шведская компания в России, составляет около 2,3 млн кв. м. Всего Ingka Group владеет 14 торговыми центрами «Мега» по всей стране, гипермаркетами, в которых раньше работала IKEA, и участки, которые должны были быть застроены новыми ТЦ. Как отметил источник издания на рынке недвижимости, окончательное корпоративное решение о продаже этих активов пока не было принято.