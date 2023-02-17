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РБК узнал о планах владельца IKEA и «Мега» продать всю недвижимость в России

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Компания Ingka Group, которой принадлежат торговые центры «Мега», а также магазины товаров для дома IKEA, намерена продать более 2 млн кв. м недвижимости в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. 

Уточняется, что поиск покупателя уже начался. По информации РБК, сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, имена которых не раскрываются, они находятся пока на начальной стадии. 

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение, управляющее торговыми центрами) отметили, что сейчас торговые центры «Мега» продолжают работать в обычном режиме. 

По подсчетам «Infoline-аналитики», общая площадь недвижимости, которой владеет шведская компания в России, составляет около 2,3 млн кв. м. Всего Ingka Group владеет 14 торговыми центрами «Мега» по всей стране, гипермаркетами, в которых раньше работала IKEA, и участки, которые должны были быть застроены новыми ТЦ. Как отметил источник издания на рынке недвижимости, окончательное корпоративное решение о продаже этих активов пока не было принято. 

Стоимость всего портфеля недвижимости шведской компании составляет не менее $5 млрд, но с учетом всех дисконтов сумма сделки может составить $2,5-3 млрд, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России. Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Параметры сделки не уточнялись.

Ранее по теме: Заводы IKEA после продажи новым владельцам продолжат выпуск той же продукции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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