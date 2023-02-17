РБК узнал о планах владельца IKEA и «Мега» продать всю недвижимость в России
Уточняется, что поиск покупателя уже начался. По информации РБК, сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, имена которых не раскрываются, они находятся пока на начальной стадии.
В пресс-службе Ingka Centers (подразделение, управляющее торговыми центрами) отметили, что сейчас торговые центры «Мега» продолжают работать в обычном режиме.
По подсчетам «Infoline-аналитики», общая площадь недвижимости, которой владеет шведская компания в России, составляет около 2,3 млн кв. м. Всего Ingka Group владеет 14 торговыми центрами «Мега» по всей стране, гипермаркетами, в которых раньше работала IKEA, и участки, которые должны были быть застроены новыми ТЦ. Как отметил источник издания на рынке недвижимости, окончательное корпоративное решение о продаже этих активов пока не было принято.
Стоимость всего портфеля недвижимости шведской компании составляет не менее $5 млрд, но с учетом всех дисконтов сумма сделки может составить $2,5-3 млрд, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России. Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Параметры сделки не уточнялись.