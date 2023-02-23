Глава ТПП призвал учитывать инвестиции в добровольных взносах бизнеса
Однократный добровольный взнос в бюджет должен учитывать план предприятия по инвестициям, от размера платежа могут измениться объемы инвестиций, заявил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
«Эта тема волнует, прежде всего, крупный бизнес, но и не только его. Предпринимателям необходимо планировать инвестиции – какой ресурс может остаться, чтобы заниматься развитием?» – сказал Катырин.
По его словам, от размера взноса и того, как будет учитываться сфера деятельности и рентабельности предприятия, могут измениться объемы инвестиций в этом и следующих годах, отметил он. Катырин добавил, что в вопросе добровольных взносов всех интересуют последствия его введения – в частности, возможный «повышенный интерес к организации со стороны налоговых органов или других регуляторов».
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль.
По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, в бюджет может поступить в общей сложности около 300 млрд руб. от бизнеса. Министр уточнил, что налоговый взнос не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.
В Кремле подчеркнули, что инициатива носит добровольный характер. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, отметил он.
По словам представителя Кремля, сейчас правительство с представителями бизнеса прорабатывают все нюансы. Песков обратил внимание, что такая практика распространена и в других странах.