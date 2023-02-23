Глава ТПП призвал учитывать инвестиции в добровольных взносах бизнеса

По его словам, от размера взноса и того, как будет учитываться сфера деятельности и рентабельности предприятия, могут измениться объемы инвестиций в этом и следующих годах, отметил он. Катырин добавил, что в вопросе добровольных взносов всех интересуют последствия его введения – в частности, возможный «повышенный интерес к организации со стороны налоговых органов или других регуляторов».