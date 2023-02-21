Силуанов заявил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет будут однократными
В 2023 г. крупный бизнес добровольно сможет сделать однократный взнос в бюджет. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 гг. к 2020-му и 2019-му», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль.
По оценке Силуанова, в бюджет может поступить в общей сложности около 300 млрд руб. от бизнеса. Министр уточнил, что налоговый взнос не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.
В Кремле подчеркнули, что инициатива носит добровольный характер. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, отметил он.
По словам представителя Кремля, сейчас правительство с представителями бизнеса прорабатывают все нюансы. Песков обратил внимание, что такая практика распространена и в других странах.