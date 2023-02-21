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Силуанов заявил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет будут однократными

Ведомости

В 2023 г. крупный бизнес добровольно сможет сделать однократный взнос в бюджет. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. 

«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 гг. к 2020-му и 2019-му», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль.

По оценке Силуанова, в бюджет может поступить в общей сложности около 300 млрд руб. от бизнеса. Министр уточнил, что налоговый взнос не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.

В Кремле подчеркнули, что инициатива носит добровольный характер. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, отметил он.

По словам представителя Кремля, сейчас правительство с представителями бизнеса прорабатывают все нюансы. Песков обратил внимание, что такая практика распространена и в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных