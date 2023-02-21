Силуанов заявил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет будут однократными

«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 гг. к 2020-му и 2019-му», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).