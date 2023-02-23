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Немецкая Wintershall из-за диверсии на «Северных потоках» списала свою долю в проекте

Ведомости

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea списала свою долю в проекте «Северный поток» из-за произошедшего осенью 2022 г. подрыва газопроводов, говорится в отчете компании по итогам 2022 г.

Wintershall Dea принадлежало 15,5% акций, сказано в документе. В компании отмечают, что для возобновления деятельности «Северного потока» необходимо стабилизировать трубопроводную систему, чтобы избежать рисков для окружающей среды и водного транспорта. «Из-за геополитической ситуации невозможно предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», – уточняется в отчете.

Введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» в компании также считают маловероятным из-за прекращения процесса сертификации в Германии и американских санкций.

В отчете говорится, что в 2022 г. на убытки от обесценивания было списано 1,13 млрд евро, из них 529 млн евро приходится на собственный капитал в Nord Stream AG.

17 января 2023 г. Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию, «соблюдая все применимые юридические обязательства». Генеральный директор компании Марио Мерен заявил, что в последние месяцы ограничения, введенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, сделали невозможным для Wintershall Dea продолжать деятельность в России и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране. В пресс-службе компании заявили, что неденежный убыток от деконсолидации совместных предприятий в России и долей компании в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, составит около 5,3 млрд евро.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление в результате взрыва, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.

В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

8 февраля 2023 г. американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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