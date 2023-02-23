Немецкая Wintershall из-за диверсии на «Северных потоках» списала свою долю в проекте

17 января 2023 г. Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию, «соблюдая все применимые юридические обязательства». Генеральный директор компании Марио Мерен заявил, что в последние месяцы ограничения, введенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, сделали невозможным для Wintershall Dea продолжать деятельность в России и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране. В пресс-службе компании заявили, что неденежный убыток от деконсолидации совместных предприятий в России и долей компании в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, составит около 5,3 млрд евро.