«Коммерсантъ» узнал о готовности «Новатэка» выкупить долю Shell в «Сахалине-2»

21 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии заявок на покупку доли Shell. Тогда же он отметил, что оценка ущерба от деятельности иностранных акционеров на проекте будет завершена в ближайшее время. В декабре правительство оценило долю Shell в 94,8 млрд руб.