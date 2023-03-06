«Коммерсантъ» узнал о готовности «Новатэка» выкупить долю Shell в «Сахалине-2»
По информации газеты, компания попросила также ускорить процесс оценки ущерба, который понес «Сахалин-2» от деятельности Shell.
В конце июня 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.
Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе, японские компании же предпочли сохранить свои доли в проекте.