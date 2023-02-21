Новак сообщил об отсутствии заявок на долю Shell в «Сахалине-2»
«Пока заявок нет на этот счет. Но времени еще достаточно, идут переорганизационные процедуры до конца. Когда они будут завершены, тогда уже появятся определенные заявки», – сказал он.
Вице-премьер подчеркнул также, что оценка ущерба от деятельности иностранных акционеров на проекте будет завершена в ближайшее время.
В декабре правительство оценило долю Shell в 94,8 млрд руб.
В конце июня 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.
Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе, однако японские компании предпочли сохранить свои доли в проекте.