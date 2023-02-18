Путин одобрил покупку «дочкой» «Газпром нефти» доли Shell в Салымском проекте

Shell объявила о решении выйти из российских проектов после начала СВО на Украине. В отчете от 28 июля 2022 г. компания сообщила, что ее представители покинули совет директоров Salym Petroleum Development N.V. После этого совместный контроль над СП был утрачен, и с этого момента Salym учитывается компанией «как актив с нулевой балансовой стоимостью».