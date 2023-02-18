Путин одобрил покупку «дочкой» «Газпром нефти» доли Shell в Салымском проекте
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет «Газпром нефти» приобрести доли британской энергокомпании Shell в проектах «Салым Петролеум» и «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз» (ХМНС). Документ был опубликован вечером 17 февраля.
Как следует из распоряжения о «специальном решении о совершении сделок» ООО «ГПН - Ближневосточные проекты» (дочернее предприятие «Газпром нефти»)», компания может приобрести 50% обыкновенных акций ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз», принадлежащих Shell Exploration and Production (LXVI) B.V.). Российская компания получит также 50% доли в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент», которые принадлежат SHELL Salym Development B.V.
«Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)», – говорится в документе.
В конце декабря прошлого года Shell договорилась с «Газпром нефтью» о продаже своей доли в совместном предприятии (СП) ООО «Салым Девелопмент». В июле «Газпром нефть» подала заявление о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию и преобразовании Salym Petroleum Development N.V. в ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн руб., в августе суд удовлетворил его, писали «Ведомости».
Совместное предприятие «Салым Петролеум Девелопмент» разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири. Добыча на месторождении составляет около 6 млн т в год. Salym Petroleum — одно из старейших нефтегазовых СП в России, созданное в 1996 г. Владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы. «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х гг.
Shell объявила о решении выйти из российских проектов после начала СВО на Украине. В отчете от 28 июля 2022 г. компания сообщила, что ее представители покинули совет директоров Salym Petroleum Development N.V. После этого совместный контроль над СП был утрачен, и с этого момента Salym учитывается компанией «как актив с нулевой балансовой стоимостью».