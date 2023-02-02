Shell договорилась о продаже 50% в разрабатывающем Салымское месторождение СП
В июле «Газпром нефть» подала заявление о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию и преобразовании Salym Petroleum Development N.V. в ООО «Салым девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн руб., в августе суд удовлетворил его, писали «Ведомости».
«22 декабря 2022 г. Shell подписала документы о сделке с "Газпром нефтью" по продаже своей 50%-ной доли в Salym Petroleum Development. Завершение сделки подлежит ряду согласований в Российской Федерации», – говорится в документе.
Совместное предприятие «Салым петролеум девелопмент» разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири. Добыча на месторождении составляет около 6 млн т в год. Salym Petroleum — одно из старейших нефтегазовых СП в России, созданное в 1996 г. Владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы. «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х гг.
Англо-британская компания объявила о решении выйти из российских проектов после начала СВО на Украине. В отчете от 28 июля 2022 г. Shell сообщила, что ее представители покинули совет директоров Salym Petroleum Development N.V. После этого совместный контроль над СП был утрачен, и с этого момента Salym учитывается компанией «как актив с нулевой балансовой стоимостью».