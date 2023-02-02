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Shell договорилась о продаже 50% в разрабатывающем Салымское месторождение СП

Ведомости

Британская энергокомпания Shell договорилась с «Газпром нефтью» в конце декабря прошлого года о продаже своей доли в совместном предприятии (СП) ООО «Салым девелопмент», говорится в отчете компании.

В июле «Газпром нефть» подала заявление о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию и преобразовании Salym Petroleum Development N.V. в ООО «Салым девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн руб., в августе суд удовлетворил его, писали «Ведомости».

«22 декабря 2022 г. Shell подписала документы о сделке с "Газпром нефтью" по продаже своей 50%-ной доли в Salym Petroleum Development. Завершение сделки подлежит ряду согласований в Российской Федерации», – говорится в документе.

Совместное предприятие «Салым петролеум девелопмент» разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири. Добыча на месторождении составляет около 6 млн т в год. Salym Petroleum — одно из старейших нефтегазовых СП в России, созданное в 1996 г. Владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы. «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х гг.

Англо-британская компания объявила о решении выйти из российских проектов после начала СВО на Украине. В отчете от 28 июля 2022 г. Shell сообщила, что ее представители покинули совет директоров Salym Petroleum Development N.V. После этого совместный контроль над СП был утрачен, и с этого момента Salym учитывается компанией «как актив с нулевой балансовой стоимостью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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