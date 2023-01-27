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Бизнес

Shell планирует выход из бизнеса по продаже электроэнергии в трех странах

Ведомости

Энергокомпания Shell оценит возможность выхода из трех розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В сообщении говорится, что европейские поставщики энергии в течение последнего года боролись с резким ростом оптовых цен и усилиями правительств оградить потребителей от растущих счетов. Shell заявила, что приступила к стратегическому обзору трех предприятий, который, вероятно, займет несколько месяцев.

«Shell вложила почти $1,5 млрд наличными и кредитами в свой британский энергетический розничный бизнес в 2022 г., чтобы помочь ему пережить огромную волатильность цен на электроэнергию, которая привела к краху нескольких конкурирующих британских коммунальных предприятий», – уточняет агентство.

У Shell Energy Retail, ее британского бизнеса, 1,4 млн клиентов, в то время как у немецкого бизнеса – 110 000, а у голландского – 15 000. Shell уточнила, что не рассматривает продажу бизнеса, который касается оптовой торговли и поставок электроэнергии предприятиям (B2B), как и ее предприятий по поставке энергии в США и Австралии.

Несмотря на то, что розничный бизнес испытывает трудности, Shell собирается опубликовать рекордную годовую прибыль в размере более $30 млрд в 2022 г. 7 февраля в отчете о годовых результатах.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима 2022-2023 гг. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже девять пакетов санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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