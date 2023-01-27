Shell планирует выход из бизнеса по продаже электроэнергии в трех странах

У Shell Energy Retail, ее британского бизнеса, 1,4 млн клиентов, в то время как у немецкого бизнеса – 110 000, а у голландского – 15 000. Shell уточнила, что не рассматривает продажу бизнеса, который касается оптовой торговли и поставок электроэнергии предприятиям (B2B), как и ее предприятий по поставке энергии в США и Австралии.