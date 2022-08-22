Суд удовлетворил заявление о переводе старейшего нефтяного СП в российскую юрисдикцию

Англо-британская компания объявила о решении выйти из российских проектов после начала СВО на Украине. В мае Shell продала «Лукойлу» свою сеть из около 400 АЗС и завод по производству масел в Тверской области. Тогда же британская компания вышла из СП с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». В рамках проекта компании разрабатывали участки недр на полуострове Гыдан в Красноярском крае и Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Представитель Shell также подтверждал «Ведомостям» намерение отказаться и от 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2».