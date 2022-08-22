Суд удовлетворил заявление о переводе старейшего нефтяного СП в российскую юрисдикцию

Суд удовлетворил заявление о переводе старейшего нефтяного СП в российскую юрисдикциюБританская Shell сможет выкупить свою долю до конца 2023 года
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление «Газпром нефти» о переводе совместного предприятия (СП) c Shell из нидерландской в российскую юрисдикцию. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Shell принадлежало 50% в СП, британская компания сможет выкупить свою долю до конца 2023 г.
Совместное предприятие «Салым петролеум девелопмент» (Salym Petroleum Development N.V.) разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири. Добыча на месторождении составляет около 6 млн т в год. Salym Petroleum — одно из старейших нефтегазовых СП в России, созданное в 1996 г. Владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы. «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х гг.
28 июля «Ведомости» писали со ссылкой на представителя Shell, что компания работает над вариантами выхода из СП. Ранее компания оценивала свои потери от салымского проекта в I квартале 2022 г. в $233 млн.
5 августа президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранным инвесторам до конца 2022 г. совершать сделки с акциями и долями российских стратегических компаний и акционерных обществ в финансовой и топливно-энергетической сферах. В документе подчеркивается, что все сделки, совершенные в обход данного указа, будут признаны недействительными. Операции, попадающие под ограничения, могут быть совершены на основании специального решения президента.
Представитель подразделения Shell в России посоветовал «Ведомостям» обратиться в головной офис, там на запрос не ответили, как и в пресс-службе «Газпром нефти».
«Газпром нефть» подала заявление о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию 25 июля, следует из материалов иска. Российская компания потребовала преобразовать нидерландскую Salym Petroleum Development N.V. в ООО «Салым девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн руб. Также «Газпром нефть» потребовала ограничить до 2024 г. для Shell Salym Development право голоса на собрании акционеров, право выкупа доли по действительной стоимости и право распоряжаться долей в уставном капитале.
В отчете от 28 июля Shell сообщила, что ее представители покинули совет директоров Salym Petroleum Development N.V. После этого совместный контроль над СП был утрачен и с этого момента Salym учитывается компанией «как актив с нулевой балансовой стоимостью», говорится в документе. Представитель Shell ранее заявлял «Ведомостям», что компания «работает над вариантами» выхода из доли в СП с «Газпром нефтью».
Англо-британская компания объявила о решении выйти из российских проектов после начала СВО на Украине. В мае Shell продала «Лукойлу» свою сеть из около 400 АЗС и завод по производству масел в Тверской области. Тогда же британская компания вышла из СП с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». В рамках проекта компании разрабатывали участки недр на полуострове Гыдан в Красноярском крае и Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Представитель Shell также подтверждал «Ведомостям» намерение отказаться и от 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2».
В истории современной России данное судебное решение может создать серьезный прецедент, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он подчеркивает, что действия российских властей и «Газпром нефти» «не агрессивные, а, скорее, равноценны действиям иностранных партнеров». «Так или иначе, Shell, решившая поспешно выйти из всех российских проектов, нарушила целый ряд условий соглашений», — отмечает он. Юрист при этом добавляет, что и «Газпром нефть» в данной ситуации «не смогла поступить иначе».
Федюкин указывает, что после изменений в российском законодательстве, регулирующем участие акционеров из недружественных стран в российских нефтегазовых проектах, «безболезненный выход Shell будет существенно осложнен». «В российской юрисдикции с действующей законодательной базой Shell ничего не добьется, но компания может обратиться в Европейский арбитраж с иском к “Газпром нефти”, а также и к правительству РФ с целью защиты вложенных в СП инвестиций», – полагает юрист.
Партнер, руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева сомневается, что права иностранного участника будут ограничены уже на стадии принятия решения о преобразовании юрлица в российское ООО. Иностранной компании, по ее словам, дадут время «одуматься».
Иначе законодатель, по ее мнению, скорее всего, сразу обратился бы к процедуре национализации актива. Shell может обжаловать решение российского суда, но многое будет зависеть от переговоров между российскими и иностранными корпорациями и возможности «зеркально изъять» российское имущество за рубежом.
По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, решение «Газпром нефти» обратиться в суд — реакция на нарушение партнерских обязательств компанией Shell. «Своими импульсивными решениями по стремительному выходу из российских проектов и распродаже активов Shell создала ряд сложностей и себе, и своим партнерам», — отмечает он. Фролов также обратил внимание на то, что российские власти «с пониманием» отнеслись к японским Mitsui и Mitsubishi, решившим сохранить свои доли в проекте «Сахалин-2».
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что «Газпром нефть» сможет разрабатывать Салымское месторождение и без участия Shell. «Англо-голландская компания никаких уникальных технологий на него не предоставляла», — пояснил он.