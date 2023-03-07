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Бизнес

«Вкусвилл» запустил продажи продуктов в Дубае

Ведомости

Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» запустила продажу продуктов в Дубае, их можно заказать через сервис экспресс-доставки YallaMarket. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании. 

Сервис доставки продуктов YallaMarket был запущен в ОАЭ в 2021 г., сотрудничество с «Вкусвиллом» началось в декабре 2022 г., когда были запущены тестовые продажи. С тех пор в компании проанализировали спрос покупателей и расширили ассортимент в пять раз.  

Уточняется, что оплата продуктов доступна любым удобным способом, в том числе через Google Pay или с помощью российских банковских карт. Скорость доставки зависит от района эмирата, но не превышает 60 минут. 

По словам руководителя экспортного направления «Вкусвилла» Виктории Пинчук, продукция магазина пользуется спросом и за пределами России. «По обратной связи от покупателей мы знаем, что наши продукты нужны и за пределами страны. Поэтому системно работаем над расширением доступности качественных продуктов и тестируем новые площадки», – считает она.

Выход в ОАЭ для «Вкусвилла» – это не первый опыт международного сотрудничества. В частности, в ноябре 2022 г. компания запустила тестовые продажи в Китае, а в декабре «Вкусвилл» начал доставлять товары в страны СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных