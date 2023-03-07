«Вкусвилл» запустил продажи продуктов в Дубае
Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» запустила продажу продуктов в Дубае, их можно заказать через сервис экспресс-доставки YallaMarket. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Сервис доставки продуктов YallaMarket был запущен в ОАЭ в 2021 г., сотрудничество с «Вкусвиллом» началось в декабре 2022 г., когда были запущены тестовые продажи. С тех пор в компании проанализировали спрос покупателей и расширили ассортимент в пять раз.
Уточняется, что оплата продуктов доступна любым удобным способом, в том числе через Google Pay или с помощью российских банковских карт. Скорость доставки зависит от района эмирата, но не превышает 60 минут.
По словам руководителя экспортного направления «Вкусвилла» Виктории Пинчук, продукция магазина пользуется спросом и за пределами России. «По обратной связи от покупателей мы знаем, что наши продукты нужны и за пределами страны. Поэтому системно работаем над расширением доступности качественных продуктов и тестируем новые площадки», – считает она.