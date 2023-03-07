«Вкусвилл» запустил продажи продуктов в Дубае

Сервис доставки продуктов YallaMarket был запущен в ОАЭ в 2021 г., сотрудничество с «Вкусвиллом» началось в декабре 2022 г., когда были запущены тестовые продажи. С тех пор в компании проанализировали спрос покупателей и расширили ассортимент в пять раз.