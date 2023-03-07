Henkel ожидает закрыть сделку по продаже бизнеса в России в I квартале
Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel рассчитывает закрыть бизнес в России к концу I квартала 2023 г., говорится в отчете компании.
«Ожидается, что к концу первого квартала 2023 г. бизнес в России будет закрыт», – следует из сообщения.
О прекращении бизнеса в России Henkel объявила в апреле 2022 г. В марте немецкий производитель объявил о приостановке всех запланированных инвестиций в России. В декабре прошлого года председатель комитета акционеров и наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра сообщила, что компания запустила процесс продажи российского бизнеса и планирует завершить его в ближайшее время.
Бажель-Тра уточняла, что список потенциальных покупателей был значительно сужен после того, как покупкой российского актива заинтересовались несколько лиц. По ее словам, в России находится 11 производственных площадок, этот рынок приносил ежегодно около $1,06 млрд. В Henkel уточнили, что компания выделила свой бизнес в России в независимую компанию. Стоимость сделки не уточнялась.