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Henkel ожидает закрыть сделку по продаже бизнеса в России в I квартале

Ведомости

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel рассчитывает закрыть бизнес в России к концу I квартала 2023 г., говорится в отчете компании.

«Ожидается, что к концу первого квартала 2023 г. бизнес в России будет закрыт», – следует из сообщения.

О прекращении бизнеса в России Henkel объявила в апреле 2022 г. В марте немецкий производитель объявил о приостановке всех запланированных инвестиций в России. В декабре прошлого года председатель комитета акционеров и наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра сообщила, что компания запустила процесс продажи российского бизнеса и планирует завершить его в ближайшее время.

Бажель-Тра уточняла, что список потенциальных покупателей был значительно сужен после того, как покупкой российского актива заинтересовались несколько лиц. По ее словам, в России находится 11 производственных площадок, этот рынок приносил ежегодно около $1,06 млрд. В Henkel уточнили, что компания выделила свой бизнес в России в независимую компанию. Стоимость сделки не уточнялась.

Ранее по теме: Henkel начал процесс продажи российского бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных