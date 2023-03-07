Henkel ожидает закрыть сделку по продаже бизнеса в России в I квартале

О прекращении бизнеса в России Henkel объявила в апреле 2022 г. В марте немецкий производитель объявил о приостановке всех запланированных инвестиций в России. В декабре прошлого года председатель комитета акционеров и наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра сообщила, что компания запустила процесс продажи российского бизнеса и планирует завершить его в ближайшее время.