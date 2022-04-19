Henkel объявила о прекращении бизнеса в России
Немецкая компания Henkel, специализирующаяся на производстве бытовой химии, объявила о прекращении бизнеса в России, следует из заявления пресс-службы производителя.
«В свете развития военных действий на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России. В компании пообещали, что 2500 сотрудников Henkel в России будут по-прежнему трудоустроены, им будет выплачиваться зарплата.
4 марта Henkel объявила о приостановке всех запланированных инвестиций в России. «Кроме того, мы остановили распространение рекламы в государственных СМИ и прекратим всю спонсорскую деятельность в России», — заявил тогда генеральный директор компании Карстен Кнобель. Henkel производит на 11 предприятиях в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan и др.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.