Henkel объявила о прекращении бизнеса в России

4 марта Henkel объявила о приостановке всех запланированных инвестиций в России. «Кроме того, мы остановили распространение рекламы в государственных СМИ и прекратим всю спонсорскую деятельность в России», — заявил тогда генеральный директор компании Карстен Кнобель. Henkel производит на 11 предприятиях в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan и др.