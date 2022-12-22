Henkel начал процесс продажи российского бизнеса
Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel запустил процесс продажи российского бизнеса и планирует завершить его в ближайшее время. Об этом сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра, передает Reuters.
«Мы запустили процесс продажи», — сказала она. Бажель-Тра уточнила, что список потенциальных покупателей был значительно сужен после того, как покупкой российского актива заинтересовались несколько лиц.
По словам Бажель-Тра, в России находится 11 производственных площадок, этот рынок приносил ежегодно около $1,06 млрд. В Henkel уточнили, что компания выделила свой бизнес в России в независимую компанию. Стоимость сделки не уточнялась.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что эта новая структура начнет работать самостоятельно с 1 января под названием Lab Industries. По информации издания, в октябре компания подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, справедливая стоимость бизнеса Henkel в России составляет 600 млн евро, однако в текущих условиях подобные сделки закрываются со значительной скидкой. Он уточнил, что российские активы компании могут быть проданы не выше чем за 250-300 млн евро.
Henkel начал работать в России в 1991 г. Сейчас компании, по данным сайта холдинга, принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. К примеру, фабрики в Перми, Ленинградской области (Тосно) и Энгельсе производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени» и др. Заводы в Коломне, Челябинской и Ульяновской областях занимаются производством строительных смесей Ceresit. Выручка ООО «Хенкель рус» по РСБУ в 2021 г. выросла на 13,1% до 95,14 млрд руб., а чистая прибыль составила 7,48 млрд против 7,84 млрд руб. годом ранее.
После начала СВО на Украине Henkel сообщил, что он готовится к уходу из России и Белоруссии, в марте он прекратил инвестиции в российский бизнес, но производственную и операционную деятельность не останавливал. В документе было сказано, что уход с российского и белорусского рынка оценивается в 184 млрд евро.