Henkel начал процесс продажи российского бизнеса

Henkel начал работать в России в 1991 г. Сейчас компании, по данным сайта холдинга, принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. К примеру, фабрики в Перми, Ленинградской области (Тосно) и Энгельсе производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени» и др. Заводы в Коломне, Челябинской и Ульяновской областях занимаются производством строительных смесей Ceresit. Выручка ООО «Хенкель рус» по РСБУ в 2021 г. выросла на 13,1% до 95,14 млрд руб., а чистая прибыль составила 7,48 млрд против 7,84 млрд руб. годом ранее.