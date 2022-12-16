«Коммерсантъ» сообщил о планах Henkel обособить российский бизнес
Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel с 2023 г. будет вести деятельность в России как самостоятельная компания под названием Lab Industries, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в России Сергея Быковских поставщикам.
В документе уточняется, что компания работает над решением, «которое подразумевает передачу прав собственности», с апреля, когда было объявлено о готовности продать бизнес в России и Белоруссии. При этом важным условием для закрытие сделки является независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов концерна Henkel.
Также издание обнаружило, что в октябре компания подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».
По информации источников издания, о продаже бизнеса договориться пока не удалось, что может быть связано с высокой ценой — 500 млн евро. При этом справедливая стоимость бизнеса Henkel в России составляет 600 млн евро, однако в текущих условиях подобные сделки закрываются со значительной скидкой, уточняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, российские активы компании могут быть проданы не выше, чем за 250-300 млн евро.
Henkel начал работать в России в 1991 г. Сейчас компании, по данным сайта холдинга, принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. К примеру, фабрики в Перми, Ленинградской области (Тосно) и Энгельсе производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», и др. Заводы в Коломне, Челябинской и Ульяновской областях занимаются производством строительных смесей Ceresit. Выручка ООО «Хенкель рус» по РСБУ в 2021 г. выросла на 13,1% — до 95,14 млрд руб., а чистая прибыль составила 7,48 млрд против 7,84 млрд руб. годом ранее.
После начала СВО на Украине Henkel сообщил, что он готовится к уходу из России и Белоруссии, в марте он прекратил инвестиции в российский бизнес, но производственную и операционную деятельность не останавливал. В документе было сказано, что уход с российского и белорусского рынка оценивается в 184 млрд евро.