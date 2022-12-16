«Коммерсантъ» сообщил о планах Henkel обособить российский бизнес

По информации источников издания, о продаже бизнеса договориться пока не удалось, что может быть связано с высокой ценой — 500 млн евро. При этом справедливая стоимость бизнеса Henkel в России составляет 600 млн евро, однако в текущих условиях подобные сделки закрываются со значительной скидкой, уточняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, российские активы компании могут быть проданы не выше, чем за 250-300 млн евро.