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Бизнес

Титов предложил убрать из УК картельные сговоры на товарных рынках

Ведомости

Уполномоченный по правам человека Борис Титов предложил частично декриминализовать статью Уголовного кодекса, наказывающую за ограничение конкуренции (ст. 178 УК), и убрать из него понятия «картельного сговора на товарных рынках». Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). А именно – отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности», – сказал он.

Такое предложение Титов высказал в дополнение к тем мерам, которые предлагает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по декриминализации экономических статей УК РФ. По словам Титова, картели на товарных рынках не наносят вред государству и не влияют на реализацию национальных проектов. Он подчеркнул, что картели являются только экономическим правонарушением и потому «должны пресекаться исключительно экономическими санкциями». Титов также отметил, что рынок самостоятельно и эффективно справляется с регулированием стоимости на товарных рынках. О том, что РСПП подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес, «Ведомости» писали ранее. В частности, бизнес предлагает декриминализовать нарушения по статьям о незаконном предпринимательстве (ст. 171), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1), нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконном использовании изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных