Титов предложил убрать из УК картельные сговоры на товарных рынках

Такое предложение Титов высказал в дополнение к тем мерам, которые предлагает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по декриминализации экономических статей УК РФ. По словам Титова, картели на товарных рынках не наносят вред государству и не влияют на реализацию национальных проектов. Он подчеркнул, что картели являются только экономическим правонарушением и потому «должны пресекаться исключительно экономическими санкциями». Титов также отметил, что рынок самостоятельно и эффективно справляется с регулированием стоимости на товарных рынках. О том, что РСПП подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес, «Ведомости» писали ранее. В частности, бизнес предлагает декриминализовать нарушения по статьям о незаконном предпринимательстве (ст. 171), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1), нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконном использовании изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147).