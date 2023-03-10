Gloria Jeans откроет магазин на месте флагмана H&M на Тверской
Ритейлер Gloria Jeans займет место ушедшего H&M на Тверской улице в Москве. Компания выиграла тендер на открытие магазина в комплексе «Галерея Актер», сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости.
Информацию также подтвердили в Gloria Jeans и NF Group (бывшая Knight Frank Russia, консультант сделки). Сумма соглашения не уточняется. По данным собеседника агентства, открытие магазина российского ритейлера запланировано на весну.
РБК со ссылкой на сообщение компании пишет, что новый магазин Gloria Jeans расположится на трех этажах и займет площадь порядка 5000 кв. м. Точка станет крупнейшей в сети ритейлера. По словам председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, конкуренция за возможность открыть магазин в этом месте была огромной.
Одним из претендентов на открытие магазина в комплексе «Галерея Актер» была сеть магазинов «Стокманн». О ведении переговоров по аренде сообщил 6 декабря гендиректор ритейлера Геннадий Левкин. Он отмечал, что в случае заключения сделки объем инвестиций составит как минимум 100 млн руб.
По состоянию на конец 2022 г. у Gloria Jeans было 675 магазинов более чем в 300 городах России, Белоруссии и Казахстана. В прошлом году ритейлер открыл около десятка магазинов на бывших площадях ушедших зарубежных ритейлеров, главным образом замещая H&M. Выручка Gloria Jeans в 2022 г. составила 70 млрд руб.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте 2022 г. В августе компания временно возобновила работу большей части магазинов для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. 5 декабря все магазины H&M в России закрылись окончательно.