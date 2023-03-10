Gloria Jeans откроет магазин на месте флагмана H&M на Тверской

По состоянию на конец 2022 г. у Gloria Jeans было 675 магазинов более чем в 300 городах России, Белоруссии и Казахстана. В прошлом году ритейлер открыл около десятка магазинов на бывших площадях ушедших зарубежных ритейлеров, главным образом замещая H&M. Выручка Gloria Jeans в 2022 г. составила 70 млрд руб.