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На месте закрывшегося флагманского H&M может открыться «Стокманн»

Ведомости

Сеть магазинов «Стокманн» ведет переговоры по аренде площадей в комплексе «Галерея Актер» на Тверской в Москве, где раньше был флагманский магазин ушедшего из России ритейлера H&M. Об этом рассказал гендиректор сети Геннадий Левкин в комментарии ТАСС.

«Мы находимся в переговорах с арендодателем... Да, хотим открыть [универмаг]. Хорошее место, ждем решения арендодателя», – сказал он.

Если переговоры увенчаются успехом, в этом месте будет открыт классический универмаг «Стокманн», объем инвестиций составит как минимум 100 млн руб., добавил Левкин.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) уточнили агентству, что площадями H&M в «Галерее Актер» заинтересовались и другие крупные ритейлеры, переговоры продолжаются.

H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. H&M прогнозировал, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ему в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ритейлера 5 декабря, все магазины H&M в России закрылись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных