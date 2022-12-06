На месте закрывшегося флагманского H&M может открыться «Стокманн»

H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. H&M прогнозировал, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ему в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ритейлера 5 декабря, все магазины H&M в России закрылись.