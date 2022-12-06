На месте закрывшегося флагманского H&M может открыться «Стокманн»
Сеть магазинов «Стокманн» ведет переговоры по аренде площадей в комплексе «Галерея Актер» на Тверской в Москве, где раньше был флагманский магазин ушедшего из России ритейлера H&M. Об этом рассказал гендиректор сети Геннадий Левкин в комментарии ТАСС.
«Мы находимся в переговорах с арендодателем... Да, хотим открыть [универмаг]. Хорошее место, ждем решения арендодателя», – сказал он.
Если переговоры увенчаются успехом, в этом месте будет открыт классический универмаг «Стокманн», объем инвестиций составит как минимум 100 млн руб., добавил Левкин.
В Российском совете торговых центров (РСТЦ) уточнили агентству, что площадями H&M в «Галерее Актер» заинтересовались и другие крупные ритейлеры, переговоры продолжаются.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. H&M прогнозировал, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ему в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ритейлера 5 декабря, все магазины H&M в России закрылись.
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