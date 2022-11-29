На месте H&M откроются магазины российских брендов
На место закрывшихся магазинов ритейлера H&M активно приходят российские и некоторые иностранные бренды, сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова в комментарии ТАСС.
«Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров "Снежная королева", а также турецкий фэшн-бренд Koton и др.», – рассказала она.
Так, например, по ее словам, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» на месте H&M откроются магазины МФГ Zarina и Befree, а в ТРК «Коллаж» в Пензе – магазины Befree и Kuchenland.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости говорил «Ведомостям», что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября. 24 ноября сообщалось, что закрылись уже 114 магазинов H&M в России из 146.
H&M прогнозировал, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ему в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников.
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