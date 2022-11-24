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H&M закрыл 80% магазинов в России

Ведомости

Ретейлер H&M закрыл более 110 магазинов сети в России из почти 150, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146», — сообщили в пресс-службе. Флагманский магазин на Тверской улице закроется 30 ноября.

H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости говорил «Ведомостям», что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября.

H&M прогнозировала, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ей в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников.

Ранее стало известно, что онлайн-ритейлер Ozon начал продажу товаров бренда H&M. В пресс-службе ритейлера отметили, что это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных