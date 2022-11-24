H&M закрыл 80% магазинов в России
Ретейлер H&M закрыл более 110 магазинов сети в России из почти 150, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146», — сообщили в пресс-службе. Флагманский магазин на Тверской улице закроется 30 ноября.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости говорил «Ведомостям», что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября.
H&M прогнозировала, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ей в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников.
Ранее стало известно, что онлайн-ритейлер Ozon начал продажу товаров бренда H&M. В пресс-службе ритейлера отметили, что это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами.
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