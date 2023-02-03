Выручка Gloria Jeans в 2022 году выросла до 70 млрд рублей

Среди оставшихся игроков на российском рынке (после ухода Inditex и H&M) крупнейшими одежными ритейлерами являются Gloria Jeans и Ostin, хотя пока сложно сказать, кто из этой двойки впереди по итогам 2022 г., говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ритейлер Gloria Jeans, как и остальные крупные российские ритейлеры в 2022 г., получили дополнительные возможности для развития на фоне ухода иностранных брендов, поясняет директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова. По ее словам, российские бренды и ранее реализовывали различные стратегии по расширению своего бизнеса, увеличивали ассортиментную матрицу и открывали новые магазины, а в текущей ситуации они получили дополнительные возможности для развития и ведут переговоры о размещении в топовых локациях в ТЦ, которые до этого арендовали иностранные бренды. Например, в начале февраля 2023 г. в ТРЦ VEER Mall состоялось открытие магазина Gloria Jeans в новом формате площадью 2100 кв. м на месте ушедшего с рынка РФ ритейлера H&M.