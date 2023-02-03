Выручка Gloria Jeans в 2022 году выросла до 70 млрд рублей
Выручка Gloria Jeans в 2022 г. составила 70 млрд руб., согласно неаудированной управленческой отчетности компании, с которой ознакомились «Ведомости». Это на 15% больше по сравнению с 2021 г. Онлайн-продажи группы достигли 9,5 млрд руб. Показатель EBITDA группы составил 12,5 млрд руб. (17,85%). Операционная прибыль выросла до 10,2 млрд руб (14,57%).
По состоянию на конец года группа включала 675 магазинов более чем в 300 городах. Общая площадь недвижимости составила 520 000 кв. м, торговая – 440 000 кв. м.
В 2022 г. ритейлер открыл около десятка магазинов на бывших площадях ушедших зарубежных ритейлеров, главным образом замещая H&M. Также Gloria Jeans начала открывать увеличенные точки площадью от 1200 кв. м, а для этого расширила ассортимент. В 2023 г. Gloria Jeans, по словам председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, планирует открыть до 130 магазинов.
Среди оставшихся игроков на российском рынке (после ухода Inditex и H&M) крупнейшими одежными ритейлерами являются Gloria Jeans и Ostin, хотя пока сложно сказать, кто из этой двойки впереди по итогам 2022 г., говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ритейлер Gloria Jeans, как и остальные крупные российские ритейлеры в 2022 г., получили дополнительные возможности для развития на фоне ухода иностранных брендов, поясняет директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова. По ее словам, российские бренды и ранее реализовывали различные стратегии по расширению своего бизнеса, увеличивали ассортиментную матрицу и открывали новые магазины, а в текущей ситуации они получили дополнительные возможности для развития и ведут переговоры о размещении в топовых локациях в ТЦ, которые до этого арендовали иностранные бренды. Например, в начале февраля 2023 г. в ТРЦ VEER Mall состоялось открытие магазина Gloria Jeans в новом формате площадью 2100 кв. м на месте ушедшего с рынка РФ ритейлера H&M.
В 2022 г. компания взяла курс на обновление дизайна и концепта новых магазинов и в течение всего года активно открывала новые магазины в различных регионах России. Например, в новом формате переоткрылись магазины в ТЦ «МЕГА» Ростов, ТРК «Фантастика» в Нижнем Новгороде и ТРЦ «РИО» Дмитровка в Москве, перечисляет она. В том числе открылись новые магазины GJ Loungewear, в которых представлена спортивная, домашняя одежда, нижнее бельё и купальники. Так, например, в 2022 г. состоялось открытие магазина в ТЦ «Зеленопарк», а также в ТЦ «Вернисаж» в Ярославле. Всего в 2022 г. было открыто порядка 70 магазинов сети, подсчитали в Nikoliers.
Активная работа по обновлению форматов и ассортиментной матрицы магазинов в текущей ситуации для российских брендов является логичной историей, считает Царькова. Бурмистров называет трансформацию Gloria Jeans успешной, в т. ч. благодаря тому, что у компании в России есть собственное производство, что помогает наращивать объемы и контролировать издержки, говорит он. «Мы ожидаем, что компания существенно увеличит количество открытий с учетом ухода брендов, которые уже не замораживают, а именно закрывают свои объекты», – резюмирует он.