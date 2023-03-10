Магазины Bershka откроются в России под названием Ecru
Магазины бренда Bershka (входит в ушедшую из России группу Inditex) возобновят работу в России весной 2023 г. под названием Ecru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Ольгу Антонову. Информацию также подтвердили в Союзе торговых центров.
«Ранее компания вместе с покупателем (Daher. — Прим. “Ведомостей”) объявляли о планах обновления и открытия начиная с марта. Предполагалось постепенное открытие бывших магазинов компании Inditex в РФ», — напомнила Антонова.
По ее словам, «все идет по плану», магазины Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear начнут работать после обновления и редизайна. Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова отметила, что изначально планировалось открыть магазины в апреле - мае.
Ранее сегодня, 10 марта, о планах открыть Bershka под новым названием сообщил Telegram-канал Mash. По данным ресурса, магазины начнут работу уже в апреле. Отмечается, что вместе с Bershka в Россию вернутся и другие бренды Inditex под новыми названиями. Как утверждает Mash, Pull & Bear станет DUB, а Zara — Maag. Сейчас новый владелец набирает 4500 человек персонала, а также предлагает вернуться прежним сотрудникам, уточняет канал.
Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации РФ на Украине, логистических проблем и санкций. В Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и т. д.) говорили, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно. В то же время источник «Коммерсанта» сообщал, что с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.
В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.
Компания «Новая мода», управляющая брендом Zara в России, зарегистрировала новые доменные имена потенциальных интернет-магазинов одежды, передавал ТАСС в конце декабря. «Известия» писали, что помимо этого «Новая мода» получила неисключительные права на товарный знак Zara/«Зара» в России до февраля 2025 г.