Магазины Bershka откроются в России под названием Ecru

Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации РФ на Украине, логистических проблем и санкций. В Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и т. д.) говорили, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно. В то же время источник «Коммерсанта» сообщал, что с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.