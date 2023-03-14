В Казахстане сообщили о договоренности с Россией об импорте 850 000 т дизтоплива
Казахстан договорился с Россией о возможности импортировать до 850 000 т дизельного топлива в 2023 г., сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков, передает ТАСС.
«Если топлива не будет хватать, мы будем его импортировать. В принципе запасы мы собрали, надеемся пройти этот сезон достаточно удачно. План Б у нас есть – это импорт. Мы договорились с Российской Федерацией на поставку до 850 000 дизельного топлива в этом году», – рассказал Акчулаков.
В случае необходимости у Казахстана будет возможность воспользоваться этим объемом, добавил министр.
В начале января правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный природный газ на АЗС, дизель и бензин на 180 дней. Такая мера была принята на фоне протестов против повышения цен на газ в январе 2021 г. В Мангистаурской области, где начались протесты, цена сжиженного газа составит 50 тенге за литр, в Алма-Ате – 65 тенге, а в столице Нур-Султане – 70 тенге за литр. Бензин марки АИ-80 будет продаваться по 89 тенге за литр, АИ-92 и АИ-93 – по 182 тенге, АИ-95 – по 215 тенге за литр.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) от 18 января 2023 г., экспорт дизтоплива из России в декабре 2022 г. достиг многолетнего максимума в 1,2 млн барр./сутки. Поставки российского дизеля в Евросоюз в декабре также стали рекордными за последние 10 месяцев и составили 720 000 барр./сутки.
По данным МЭА, Россия в декабре прошлого года также рекордно нарастила поставки бензина за рубеж – сразу на 110 000 барр./сутки относительно экспорта в декабре 2021 г. до 275 000 барр./сутки. «Часть [этого] увеличения пришлась на ЕС», – говорилось в отчете. В целом экспорт нефтепродуктов из России в Европу в течение 2022 г. составлял в среднем 1,2 млн барр./сутки, оставаясь стабильным по отношению к показателям 2021 г.