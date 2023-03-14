В Казахстане сообщили о договоренности с Россией об импорте 850 000 т дизтоплива

В начале января правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный природный газ на АЗС, дизель и бензин на 180 дней. Такая мера была принята на фоне протестов против повышения цен на газ в январе 2021 г. В Мангистаурской области, где начались протесты, цена сжиженного газа составит 50 тенге за литр, в Алма-Ате – 65 тенге, а в столице Нур-Султане – 70 тенге за литр. Бензин марки АИ-80 будет продаваться по 89 тенге за литр, АИ-92 и АИ-93 – по 182 тенге, АИ-95 – по 215 тенге за литр.